Εύκολη τυρόπιτα χωρίς φύλλο - Με απλά υλικά και υπέροχη γεύση!

Μια γρήγορη συνταγή για τυρόπιτα, ιδανική για πρωινό, κολατσιό ή ένα εύκολο σπιτικό σνακ που μπορεί να φτιάξει ο καθένας.

420 αλεύρι γ.ο.χ.

300 γρ. κολοκυθάκι τριμμένο

200 γρ. φέτα

170 γρ. ηλιέλαιο

1 αυγό

100 γρ. γιαούρτι

αλάτι

πιπέρι

σουσάμι

Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το κολοκυθάκι, τη φέτα, το ηλιέλαιο, το αυγό, το γιαούρτι, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε.

Λαδώνουμε ένα ταψί 25x35 εκ., βάζουμε το μείγμα, πασπαλίζουμε με σουσάμι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 στις αντιστάσεις για περίπου 45'.

Δείτε τη του Dimitri Michailidi