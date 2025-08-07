Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα

Εικόνα προβληματική και άσχημη γύρω από τον υπόγειο κάδο σκουπιδιών στη γωνία Βύρωνος και Πινδάρου, όχι μακριά από το κέντρο της Καλαμάτας, το βράδυ της Τρίτης.

Η εικόνα με τις σακούλες σκουπιδιών να έχουν κατακλύσει τον χώρο, φωνάζει ότι υπάρχει πρόβλημα, που πρέπει να εξεταστεί άμεσα και υπεύθυνα από την Υπηρεσία Καθαριότητας, για να περιοριστεί και να εκλείψει το συντομότερο δυνατό.

Γ.Σ.