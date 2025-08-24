Απαραίτητες πρωτοβουλίες

Η «Λευκή Νύχτα» Καλαμάτας έχει καθιερωθεί ως μια βραδιά με ξεκάθαρο χαρακτήρα: μια μεγάλη γιορτή για τους πολίτες και ταυτόχρονα μια ευκαιρία για τα εμπορικά καταστήματα του κέντρου να «πάρουν ανάσα» έπειτα από ένα υποτονικό καλοκαίρι , όπως και τα προηγούμενα.

Προφανώς δεν είναι πανάκεια για την τοπική αγορά, αλλά προσφέρει μια ώθηση που χρειάζονται τόσο τα εμπορικά καταστήματα όσο και η εστίαση του κέντρου τους θερινούς μήνες, καθώς λόγω της ζέστης κάθε καλοκαίρι ο κεντρικός ιστός γίνεται αποτρεπτικός.

Παράλληλα, αν και η κίνηση συγκεντρώνεται στο κέντρο την συγκεκριμένη μέρα, η παραλία δεν μένει έρημη – γεγονός που δείχνει ότι η πόλη διατηρεί τη ζωντάνια της σε περισσότερα από ένα σημεία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η μαζική μετακίνηση μαθητών και της νεολαίας από την παραλία προς το κέντρο λόγω της έναρξης των σχολικών υποχρεώσεων, είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει τη ροή της παραλιακής, δίνοντας την εντύπωση πως η Ναυαρίνου τον πρώτο μήνα του Φθινοπώρου ερημώνει.

Συνολικά, η Λευκή Νύχτα δεν φαίνεται να είναι ούτε «σωτήρας» της αγοράς ούτε ανταγωνιστής της παραλίας. Είναι μια πολιτιστική-εμπορική εκδήλωση που προσφέρει χαρά στους κατοίκους πρωτίστως και μια προσωρινή τονωτική ένεση στην τοπική οικονομία λόγω και της επισκεψιμότητας, με τέτοιες πρωτοβουλίες σε δύσκολες εποχές να είναι απαραίτητες -και- για την ψυχολογία του κόσμου.