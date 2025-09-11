eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025 19:30

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Καλαμάτας

Premium Strom

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Καλαμάτας προγραμματίζει αύριο Παρασκευή η ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνουν απαραίτητες τεχνικές εργασίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση “διακοπή ρεύματος θα γίνει από τις 8 π.μ. έως τις 11 π.μ. πέριξ Πλατείας Υπαπαντής περιλαμβανομένων των οδών Υπαπαντής Παπάζογλου, Τζάνε, Μπενάκη, Μελετίου, Φαρών, Ιωσήφ Ανδρούσης, Μυστρά, Κυριακούλη.

Επίσης αύριο Παρασκευή, θα γίνει διακοπή από τις 12 μ. έως τις 2 μ.μ. στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου από Φαρών έως Ακρίτα και τα οικοδομικά τετράγωνα από Πλάτωνος έως Βασ. Όλγας.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις