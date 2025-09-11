Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Καλαμάτας προγραμματίζει αύριο Παρασκευή η ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνουν απαραίτητες τεχνικές εργασίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση “διακοπή ρεύματος θα γίνει από τις 8 π.μ. έως τις 11 π.μ. πέριξ Πλατείας Υπαπαντής περιλαμβανομένων των οδών Υπαπαντής Παπάζογλου, Τζάνε, Μπενάκη, Μελετίου, Φαρών, Ιωσήφ Ανδρούσης, Μυστρά, Κυριακούλη.

Επίσης αύριο Παρασκευή, θα γίνει διακοπή από τις 12 μ. έως τις 2 μ.μ. στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου από Φαρών έως Ακρίτα και τα οικοδομικά τετράγωνα από Πλάτωνος έως Βασ. Όλγας.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.