Η τοξικότητα και το… ραγισμένο γυαλί

«Εχω επιλέξει να μην σας απαντώ ποτέ, γιατί σας θεωρώ άνθρωπο τοξικό και δεν έχει κανένα νόημα η συζήτηση μαζί σας» είχε πει ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος απευθυνόμενος στον δημοτικό σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Γιώργο Σωφρονά, στην 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Λίγες εβδομάδες μετά, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής ο κ. Βασιλόπουλος σχολίασε πως τον αποκάλεσε τοξικό πολιτικά και όχι ως άνθρωπο, αναθεωρώντας ενδεχομένως -ίσως και από τα όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν μετά την αρχική τοποθέτηση. Για την ιστορία πάντως το γυαλί φαίνεται να ράγισε ανάμεσά τους στην 6η λογοδοσία στις αρχές του 2025, όταν ο Γιώργος Σωφρονάς είχε επισημάνει στον δήμαρχο Καλαμάτας πως μιλά με πολιτικούς όρους που πρέπει να τους μάθει σιγά - σιγά και να τους ανέχεται. Νωρίτερα ο κ. Σωφρονάς του είχε υπογραμμίσει πως τον διακατέχει η αλαζονεία της εξουσίας, με τον κ. Βασιλόπουλο να του λέει πως του αρέσει να προσβάλει τον οποιονδήποτε με το παραμικρό.

