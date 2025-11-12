Οι φωτογραφίες… έσωσαν το Κλειστό Γυμναστήριο

Μέσα σε 1,5 μήνα κατάφεραν τα συνεργεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου να ολοκληρώσουν τις εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο του Πολυκλαδικού .

Το θέμα ανέδειξε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας, γνωστοποιώντας την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί.

Είναι ενδεικτικό πως ο κ. Λύρας έδειξε φωτογραφίες ώστε να πειστεί η δημοτική αρχή για τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς στην αρχή το θέμα πήγε να περάσει στα... ψιλά.

Σε συνεδριάσεις βέβαια έχουν ακουστεί και άλλα σχετικά ζητήματα από την αντιπολίτευση για τα οποία ο Δήμος δεν έχει δείξει τόσο γρήγορα αντανακλαστικά, προκύπτοντας το ερώτημα για το αν όλοι οι σύμβουλοι θα πρέπει να έρχονται με φωτογραφικά ντοκουμέντα, για να υπάρχει κινητοποίηση...