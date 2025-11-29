Ερχεται το τουριστικό τρενάκι

Με αφετηρία τη Φραντζή, τόσο η βασική (1η) όσο και η εναλλακτική (2η) διαδρομή θα κινούνται σε κομβικά σημεία του ιστορικού και εμπορικού κέντρου, συνδέοντας την πλατεία 23ης Μαρτίου και την Υπαπαντή με το μέτωπο του Σιδηροδρομικού Σταθμού και τη Νέδοντος. Με μήκος περίπου 2,7 χιλιομέτρων η καθεμία, οι δύο διαδρομές υπόσχονται μια προσιτή και ήπια αστική περιήγηση, που μπορεί να ενισχύσει την τουριστική εμπειρία χωρίς να επιβαρύνει την κυκλοφορία. Αν τελικά ο ρυθμός της πόλης ταιριάξει με το “βήμα” του τρένου, τότε δεν αποκλείεται το νέο αυτό μέσο να αποτελέσει ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο της καθημερινότητας και της τουριστικής εικόνας της Καλαμάτας, δεδομένου πως υπάρχει πλάνο και για το καλοκαίρι με διαφορετική διαδρομή.

Τ.Αν.