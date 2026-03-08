eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 08 Μαρτίου 2026 12:15

Ζήτημα σεβασμού προς τον δημόσιο χώρο

Γράφτηκε από τον

Η εικόνα ογκωδών αντικειμένων παρατημένων πάνω στα πεζοδρόμια μπορεί για κάποιους να φαίνεται ασήμαντη, όμως για τους πεζούς αποτελεί ένα καθημερινό εμπόδιο.

Καρέκλες, στρώματα ή παλιά έπιπλα που τοποθετούνται πρόχειρα δίπλα στους κάδους -αλλά όχι μέσα ή στον προβλεπόμενο χώρο συλλογής- καταλαμβάνουν τον ελάχιστο διαθέσιμο χώρο.

Το αποτέλεσμα είναι πολλοί πολίτες, ηλικιωμένοι, γονείς με καροτσάκια ή άτομα με κινητικές δυσκολίες, να αναγκάζονται να κατεβαίνουν στον δρόμο για να περάσουν.

Η πρακτική αυτή δείχνει πόσο εύκολα η αδιαφορία ορισμένων μετατρέπεται σε πρόβλημα για όλους. Η σωστή διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων δεν είναι μόνο θέμα καθαριότητας της πόλης, αλλά και ζήτημα σεβασμού προς τον δημόσιο χώρο και την ασφάλεια των πεζών.

