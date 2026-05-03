Απαιτείται οργανωμένος σχεδιασμός

Η εικόνα με τις νταλίκες και τα μεγάλα φορτηγά στο κέντρο της Καλαμάτας τείνει να γίνει καθημερινό φαινόμενο, ενώ μαζί της μεγαλώνει η ταλαιπωρία για οδηγούς και πεζούς.

Οι επαγγελματίες οδηγοί υποστηρίζουν —και όχι άδικα— ότι δεν υπάρχουν οργανωμένοι χώροι προσωρινής στάθμευσης ή εκφόρτωσης για το μέγεθός τους, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να σταματούν όπου βρουν.

Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες βλέπουν συχνά διαβάσεις πεζών και δρόμους να μπλοκάρονται, δημιουργώντας κυκλοφοριακή αναρχία και κινδύνους για την ασφάλεια.

Η πραγματικότητα είναι πως και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο. Η πόλη όμως δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με πρόχειρες λύσεις και αμοιβαίες καταγγελίες. Απαιτείται άμεσα ένας οργανωμένος σχεδιασμός από τον δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, με καθορισμένους χώρους στάσης, ώστε να εξυπηρετούνται οι επαγγελματίες χωρίς να παραλύει η καθημερινότητα της πόλης.

Τ.Αν.