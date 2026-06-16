Στρώθηκε η ακτή αλλά έμεινε μια εκκρεμότητα

Στρώθηκε χθες η ακτή στις εκβολές του Νέδοντα, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας, από μηχανήματα. Σκεπάστηκε και ένα μικρό τμήμα με τα στάσιμα νερά από τον χείμαρρο, που δεν έφθασαν μέχρι τη θάλασσα.