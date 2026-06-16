Στρώθηκε η ακτή αλλά έμεινε μια εκκρεμότητα

10:34 18/06
Ηταν αναγκαία η παρέμβαση και βελτίωσε την ακτή που κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνει αρκετούς λουόμενους. Ομως, έχει ένα τμήμα με στάσιμα νερά που πέρα από την άσχημη εικόνα, αποτελεί εστία ρύπανσης.
Γ.Σ.
Στρώθηκε χθες η ακτή στις εκβολές του Νέδοντα, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας, από μηχανήματα. Σκεπάστηκε και ένα μικρό τμήμα με τα στάσιμα νερά από τον χείμαρρο, που δεν έφθασαν μέχρι τη θάλασσα.
Ηταν αναγκαία η παρέμβαση και βελτίωσε την ακτή που κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνει αρκετούς λουόμενους. Ομως, έχει ένα τμήμα με στάσιμα νερά που πέρα από την άσχημη εικόνα, αποτελεί εστία ρύπανσης.
Γ.Σ.