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Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2026 10:30

Εχει ξεθωριάσει  

Γράφτηκε από τον

Εχει ξεθωριάσει

Navarino Agora

Η ανανέωση της κίτρινης διαγράμμισης στη νησίδα της οδού Ακρίτα κρίνεται πλέον αναγκαία, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της το χρώμα έχει ξεθωριάσει και είναι δυσδιάκριτο.

Πεζοί και οδηγοί επισημαίνουν ότι η φθορά της σήμανσης δημιουργεί κινδύνους, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας, ζητώντας την άμεση αποκατάστασή της για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

 

Τ.Αν.

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