Εχει ξεθωριάσει  

Η ανανέωση της κίτρινης διαγράμμισης στη νησίδα της οδού Ακρίτα κρίνεται πλέον αναγκαία, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της το χρώμα έχει ξεθωριάσει και είναι δυσδιάκριτο.

Πεζοί και οδηγοί επισημαίνουν ότι η φθορά της σήμανσης δημιουργεί κινδύνους, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας, ζητώντας την άμεση αποκατάστασή της για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Τ.Αν.