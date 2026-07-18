Προβληματική προβολή

Δεν ήταν λίγοι οι πολίτες που, μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων, δήλωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν γνώριζαν καν πως αυτές πραγματοποιούνταν. Η προβολή της παραγωγής ήταν κάτω του μετρίου, με αφίσες που πέρασαν απαρατήρητες και με τη διαδικτυακή καμπάνια από τον Δήμο Καλαμάτας και τη Φάρις να ξεκινά μόλις λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα. Το ζήτημα της ελλιπούς επικοινωνιακής στήριξης του ΔΗΠΕΘΕ έχει τεθεί πολλές φορές από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Φίλιππο Σοφιανό, ο οποίος έχει αναφερθεί στις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες για διαφήμιση, ενώ για το θέμα μίλησε και ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Οταν μια αξιόλογη παραγωγή δεν φτάνει έγκαιρα στο κοινό της, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον πολιτισμό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτός υποστηρίζεται και προβάλλεται. Γιατί μια καλή παράσταση αξίζει να συζητιέται για την ποιότητά της και όχι για το πόσο δύσκολα έγινε γνωστή.

Τ.Αν.