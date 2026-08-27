Ωρα να επικαιροποιηθεί

Περισσότερο μπερδεύει παρά διευκολύνει η πινακίδα στο κεντρικό πάρκινγκ του Νέδοντα. Από τη στιγμή που η χρέωση στους χώρους του ισχύει πλέον σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, η αναφορά σε συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα δημιουργεί εύλογα παρερμηνείες στους οδηγούς.