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Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026 17:23

Ωρα να επικαιροποιηθεί

Γράφτηκε από τον

Ωρα να επικαιροποιηθεί

Navarino Agora

Περισσότερο μπερδεύει παρά διευκολύνει η πινακίδα στο κεντρικό πάρκινγκ του Νέδοντα. Από τη στιγμή που η χρέωση στους χώρους του ισχύει πλέον σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, η αναφορά σε συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα δημιουργεί εύλογα παρερμηνείες στους οδηγούς.

Όπως παρατήρησε αναγνώστης της «Ε», ίσως είναι ώρα η σχετική σήμανση να επικαιροποιηθεί, ώστε να είναι ξεκάθαρη και να μην αφήνει περιθώρια για λάθος συμπεράσματα.

Τ.Αν.

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