Ωρα να επικαιροποιηθεί

17:23 27/08
Όπως παρατήρησε αναγνώστης της «Ε», ίσως είναι ώρα η σχετική σήμανση να επικαιροποιηθεί, ώστε να είναι ξεκάθαρη και να μην αφήνει περιθώρια για λάθος συμπεράσματα.
Τ.Αν.
Περισσότερο μπερδεύει παρά διευκολύνει η πινακίδα στο κεντρικό πάρκινγκ του Νέδοντα. Από τη στιγμή που η χρέωση στους χώρους του ισχύει πλέον σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, η αναφορά σε συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα δημιουργεί εύλογα παρερμηνείες στους οδηγούς.
Όπως παρατήρησε αναγνώστης της «Ε», ίσως είναι ώρα η σχετική σήμανση να επικαιροποιηθεί, ώστε να είναι ξεκάθαρη και να μην αφήνει περιθώρια για λάθος συμπεράσματα.
Τ.Αν.