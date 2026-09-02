Εργασίες οπτικών ινών της ΔΕΗ πραγματοποιούνταν χθες στο κέντρο της Καλαμάτας, στην οδό Κολοκοτρώνη, από τη Νέδοντος έως και τον πεζόδρομο της Αριστομένους και στην οδό Λακωνικής, λίγο

μετά την Αύρας έως και το βενζινάδικο Ξυπόλητου.