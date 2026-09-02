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Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2026 11:41

Εργασίες οπτικών ινών

Γράφτηκε από τον

Εργασίες οπτικών ινών

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Εργασίες οπτικών ινών της ΔΕΗ πραγματοποιούνταν χθες στο κέντρο της Καλαμάτας, στην οδό Κολοκοτρώνη, από τη Νέδοντος έως και τον πεζόδρομο της Αριστομένους και στην οδό Λακωνικής, λίγο
μετά την Αύρας έως και το βενζινάδικο Ξυπόλητου.

Στο κέντρο οι εργασίες γίνονταν ενώ υπήρχε μεγάλη κίνηση πεζών και στη Λακωνικής η κυκλοφορία διεξαγόταν με προσοχή, καθώς έχει μειωθεί το πλάτος του ρεύματος κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, την έξοδο της Καλαμάτας.
Γ.Σ.

 

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