Καρναβάλι και αλκοτέστ: Χρειάζονται διευκρινίσεις...

Η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί συχνό φαινόμενο σε καρναβαλικές εκδηλώσεις και παρελάσεις, επομένως προκύπτουν εύλογα ερωτήματα: Τι συμβαίνει εάν ένας συμμετέχων περάσει το αλκοτέστ πριν από την έναρξη και καταναλώσει αλκοόλ αμέσως μετά;
Θα απαγορεύεται η κατανάλωση κατά τη διάρκεια της παρέλασης ή ο έλεγχος αφορά αποκλειστικά τη στιγμή της εκκίνησης;
Η πρόβλεψη έχει προφανώς στόχο την ασφάλεια, ωστόσο ο τρόπος εφαρμογής της χρειάζεται περαιτέρω διευκρινίσεις, ώστε να είναι σαφές τι ακριβώς επιτρέπεται και τι όχι.