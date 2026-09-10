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Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026 16:15

Καρναβάλι και αλκοτέστ: Χρειάζονται διευκρινίσεις...

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Καρναβάλι και αλκοτέστ: Χρειάζονται διευκρινίσεις...

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Εντύπωση προκαλεί η ειδική αναφορά στον νέο Κανονισμό του Καλαματιανού Καρναβαλιού για υποχρεωτική διενέργεια αλκοτέστ πριν από τις δύο μεγάλες παρελάσεις, κυρίως ως προς το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.

Η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί συχνό φαινόμενο σε καρναβαλικές εκδηλώσεις και παρελάσεις, επομένως προκύπτουν εύλογα ερωτήματα: Τι συμβαίνει εάν ένας συμμετέχων περάσει το αλκοτέστ πριν από την έναρξη και καταναλώσει αλκοόλ αμέσως μετά;

Θα απαγορεύεται η κατανάλωση κατά τη διάρκεια της παρέλασης ή ο έλεγχος αφορά αποκλειστικά τη στιγμή της εκκίνησης;

Η πρόβλεψη έχει προφανώς στόχο την ασφάλεια, ωστόσο ο τρόπος εφαρμογής της χρειάζεται περαιτέρω διευκρινίσεις, ώστε να είναι σαφές τι ακριβώς επιτρέπεται και τι όχι.

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