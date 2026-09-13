Ράμπα στη μια πλευρά

Οι «έξυπνες» διαβάσεις είναι ένα θετικό βήμα για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στην πόλη.

Όμως, η εικόνα δεν μπορεί να θεωρείται ολοκληρωμένη όταν το βασικό δίκτυο των ραμπών παραμένει αποσπασματικό.

Στη Ναυαρίνου, έναν από τους πιο πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους τους θερινούς μήνες, είναι παράλογο να υπάρχει ράμπα στη μία πλευρά μιας διάβασης και να απουσιάζει από την απέναντι.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διασταύρωση με τη Λεωνίδου. Η προσβασιμότητα δεν μπορεί να λειτουργεί «μέχρι τη μέση του δρόμου». Χρειάζεται συνέχεια, λειτουργικότητα και σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας.