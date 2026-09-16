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Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026 18:00

Εικόνα θράσους και ντροπής

Γράφτηκε από τον

Εικόνα θράσους και ντροπής

Navarino Agora

Την εικόνα με το παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω στον κυκλικό κόμβο στην πλατεία 23ης Μαρτίου, στην Καλαμάτα, το πιθανότερο την περασμένη Κυριακή, μας έστειλε αναγνώστης μας, με το ακόλουθο σχόλιο – παρατήρηση:

“Γελοιοποίηση των δημοσίων αρχών και του έργου, με επιτήδειους να παρκάρουν χωρίς κανένα όριο και φόβο, εφόσον δεν υπάρχει τροχαία ή δημοτική αστυνομία να επιβάλει την τάξη”. Εικόνα θράσους και ντροπής.

Γ.Σ.

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