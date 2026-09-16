Την εικόνα με το παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω στον κυκλικό κόμβο στην πλατεία 23ης Μαρτίου, στην Καλαμάτα, το πιθανότερο την περασμένη Κυριακή, μας έστειλε αναγνώστης μας, με το ακόλουθο σχόλιο – παρατήρηση:

“Γελοιοποίηση των δημοσίων αρχών και του έργου, με επιτήδειους να παρκάρουν χωρίς κανένα όριο και φόβο, εφόσον δεν υπάρχει τροχαία ή δημοτική αστυνομία να επιβάλει την τάξη”. Εικόνα θράσους και ντροπής.

Γ.Σ.