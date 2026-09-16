11:13 17/09
“Γελοιοποίηση των δημοσίων αρχών και του έργου, με επιτήδειους να παρκάρουν χωρίς κανένα όριο και φόβο, εφόσον δεν υπάρχει τροχαία ή δημοτική αστυνομία να επιβάλει την τάξη”. Εικόνα θράσους και ντροπής.
Γ.Σ.
Την εικόνα με το παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω στον κυκλικό κόμβο στην πλατεία 23ης Μαρτίου, στην Καλαμάτα, το πιθανότερο την περασμένη Κυριακή, μας έστειλε αναγνώστης μας, με το ακόλουθο σχόλιο – παρατήρηση:
“Γελοιοποίηση των δημοσίων αρχών και του έργου, με επιτήδειους να παρκάρουν χωρίς κανένα όριο και φόβο, εφόσον δεν υπάρχει τροχαία ή δημοτική αστυνομία να επιβάλει την τάξη”. Εικόνα θράσους και ντροπής.
Γ.Σ.