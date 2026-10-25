eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026 09:12

Μηχάνημα τα έριξε στο ρέμα

Γράφτηκε από τον

Μηχάνημα τα έριξε στο ρέμα

Premium Strom

Εξαφανίστηκε ο σκουπιδότοπος της ντροπής γύρω από τους κάδους δίπλα στο ρέμα του Ξερίλα, κοντά στην οδό Λακωνικής, στα σύνορα των Μητροπόλεων Μεσσηνίας και Μάνης.

Ομως, όπως αποδεικνύεται, η ντροπή είναι μεγαλύτερη, καθώς τα άχρηστα υλικά δεν μαζεύτηκαν και δεν απομακρύνθηκαν, αλλά με μηχάνημα τα έριξαν στο ρέμα! Η βρωμιά και η ρύπανση μετακινήθηκε στο ρέμα, που είναι ζούγκλα και μπορεί κάποια στιγμή τα σκουπίδια να βρεθούν στη θάλασσα!
Γ.Σ.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις