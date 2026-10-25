Μηχάνημα τα έριξε στο ρέμα

Ομως, όπως αποδεικνύεται, η ντροπή είναι μεγαλύτερη, καθώς τα άχρηστα υλικά δεν μαζεύτηκαν και δεν απομακρύνθηκαν, αλλά με μηχάνημα τα έριξαν στο ρέμα! Η βρωμιά και η ρύπανση μετακινήθηκε στο ρέμα, που είναι ζούγκλα και μπορεί κάποια στιγμή τα σκουπίδια να βρεθούν στη θάλασσα!
Γ.Σ.
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026 09:12
Μηχάνημα τα έριξε στο ρέμαΓράφτηκε από τον Γιάννης Σινάπης
Εξαφανίστηκε ο σκουπιδότοπος της ντροπής γύρω από τους κάδους δίπλα στο ρέμα του Ξερίλα, κοντά στην οδό Λακωνικής, στα σύνορα των Μητροπόλεων Μεσσηνίας και Μάνης.
Ομως, όπως αποδεικνύεται, η ντροπή είναι μεγαλύτερη, καθώς τα άχρηστα υλικά δεν μαζεύτηκαν και δεν απομακρύνθηκαν, αλλά με μηχάνημα τα έριξαν στο ρέμα! Η βρωμιά και η ρύπανση μετακινήθηκε στο ρέμα, που είναι ζούγκλα και μπορεί κάποια στιγμή τα σκουπίδια να βρεθούν στη θάλασσα!
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