eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2026 18:40

Παραμένει εγκαταλελειμμένο

Γράφτηκε από τον

Παραμένει εγκαταλελειμμένο

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Εδώ και αρκετό καιρό, ένα Ι.Χ. παραμένει εγκαταλελειμμένο στην οδό Σόλωνος, μεταξύ Ψαρών και Αριστομένους, όπως τόνισε αναγνώστης μας.

Με την αναζήτηση θέσης στάθμευσης να «χτυπά κόκκινο» καθημερινά στο κέντρο, καλό θα ήταν οι αρμόδιες υπηρεσίες να επισπεύσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες απομάκρυνσης, ώστε να απελευθερωθεί μία ακόμη πολύτιμη θέση στάθμευσης.
Τ.Αν.

 

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