Από τη μία, οι πολίτες που αφήνουν τα σκουπίδια τους, παρότι το καλάθι έχει γεμίσει, επειδή “κουράζονται” να τα πετάξουν στο επόμενο. Και από την άλλη, ο Δήμος που έχει μια δικαιολογία ότι δεν έχει προσωπικό, όμως, οφείλει να διατηρεί την πόλη καθαρή και να αδειάζει πιο συχνά τα καλάθια στο κέντρο της πόλης.
Γ.Σ.
Κυριακή, 08 Νοεμβρίου 2026 13:42
Καθημερινή εικόνα...Γράφτηκε από τον Γιάννης Σινάπης
Εικόνα καθημερινότητας στο κέντρο της Καλαμάτας, στη διασταύρωση Κανάρη και Βαλαωρίτου, με το καλάθι των σκουπιδιών να έχει ξεχειλίσει.
Από τη μία, οι πολίτες που αφήνουν τα σκουπίδια τους, παρότι το καλάθι έχει γεμίσει, επειδή “κουράζονται” να τα πετάξουν στο επόμενο. Και από την άλλη, ο Δήμος που έχει μια δικαιολογία ότι δεν έχει προσωπικό, όμως, οφείλει να διατηρεί την πόλη καθαρή και να αδειάζει πιο συχνά τα καλάθια στο κέντρο της πόλης.
Κατηγορία Σχόλια