Καθημερινή εικόνα...

Από τη μία, οι πολίτες που αφήνουν τα σκουπίδια τους, παρότι το καλάθι έχει γεμίσει, επειδή “κουράζονται” να τα πετάξουν στο επόμενο. Και από την άλλη, ο Δήμος που έχει μια δικαιολογία ότι δεν έχει προσωπικό, όμως, οφείλει να διατηρεί την πόλη καθαρή και να αδειάζει πιο συχνά τα καλάθια στο κέντρο της πόλης.

Γ.Σ.