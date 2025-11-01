Περιφέρεια Πελοποννήσου: Το τρένο που χάθηκε στις προτεραιότητες

Από εκεί και πέρα όμως οι ομοφωνίες σταμάτησαν. Ούτε για τη λειτουργία τουριστικού τρένου υπήρξε σύγκλιση, ούτε για τον προαστιακό της Μεσσηνίας, ούτε καν για τη γραμμή Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο που προωθούσε ο πρώην περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.
Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός άφησε να εννοηθεί ότι ο σιδηρόδρομος δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια και ότι δεν εξετάζεται καν η λειτουργία προαστιακού στη γραμμή Μεσσήνη – Αεροδρόμιο – Καλαμάτα – Πανεπιστήμιο – Μελιγαλάς – Διαβολίτσι. Επεσήμανε πως η επαναλειτουργία του προαστιακού στη Μεσσηνία απαιτεί 5 εκατ. ευρώ και ετήσια επιδότηση 700.000 ευρώ. Αν υποτεθεί ότι ένας ιδιώτης αναλαμβάνει το ρίσκο, η επιδότηση δεν χρειάζεται – αλλά αυτή η λογική απουσιάζει εντελώς από τη δημόσια συζήτηση, γιατί όλοι θεωρούν το κράτος μόνιμη ατμομηχανή της οικονομίας.
Ακόμα κι αν δεχθούμε ότι πράγματι απαιτούνται 5 εκατομμύρια, το ποσό είναι αστείο για μια Περιφέρεια που ξοδεύει δεκάδες εκατομμύρια για αναπλάσεις αμφίβολης αξίας ή για δρόμους που ενώνουν το πουθενά με το τίποτα. Είναι επίσης μικρό για τον μεγαλύτερο δήμο της Πελοποννήσου, που δαπάνησε σχεδόν τα διπλάσια για να αλλάξει τα φώτα στους δρόμους. Η αυτοδιοίκηση δείχνει έτσι ξεκάθαρα ποιες είναι οι πραγματικές της προτεραιότητες: οι φωτογραφίες των εγκαινίων και όχι οι μεταφορές των πολιτών.
Η αδυναμία της να εξασφαλίσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούσε από το 2002 η μελέτη αναβάθμισης του Αερολιμένα Καλαμάτας είναι το ίδιο σύμπτωμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για ιθαγενείς ψηφοφόρους – και το τρένο, κυριολεκτικά και μεταφορικά, εξακολουθεί να μην περνά από εδώ. Η Πελοπόννησος μένει ξανά χωρίς σιδηροδρομικό μέλλον, εγκλωβισμένη σε έναν οδικό μικρόκοσμο που θεωρεί την ανάπτυξη υπόθεση ασφάλτου και όχι ράγας.
