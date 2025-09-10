Ο Τραμπ προσπαθεί να χειραγωγήσει και το δικαίωμα ψήφου

Ο Ντόναλντ Τράμπ συνεχίζει ανελλιπώς να ασκεί την ακροδεξιά – συντηρητική πολιτική του, βάζοντας στο στόχαστρο κάθε δημοκρατική ελευθερία - κατάκτηση και συμπιέζοντας στο έπακρο τις νομοθεσίες, που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Χωρίς να υπολογίζει στο παραμικρό το πολιτικό κόστος και εδραζόμενος στην αποδοχή των ψηφισμάτων του από μια μεγάλη μερίδα των Αμερικανών πολιτών που στηρίζουν την πολιτική του, θέτει το ένα μετά το άλλο προς κατάργηση νομοθετήματα που αφορούν τα δικαιώματα του μέσου Αμερικανού πολίτη, αφαιρώντας παράλληλα με συνοπτικές διαδικασίες τα δικαιώματα των μεταναστών.

Η αυστηροποίηση των νόμων οδηγεί σε ένα ολοένα και μεγαλύτερο αυταρχικό κράτος, καταργώντας ψηφίσματα των Δημοκρατικών που παρείχαν κάποια κατοχυρωμένα δικαιώματα, με αποτέλεσμα την συνολική κακοποίηση της δημοκρατίας και την επιβολή ενός καθεστώτος που δεν σέβεται στο παραμικρό τις ατομικές ελευθερίες και την ελευθερία έκφρασης και λόγου.

Οι ΗΠΑ εν κατακλείδι μεταβάλλονται με τον τρόπο αυτό σιγά – σιγά, μετά την Ρωσία και την Κίνα, σε μια υπερδύναμη που στοχεύει να εξάγει τα προβλήματά της και να μεταθέτει σε όλον τον κόσμο τα οικονομικά της αδιέξοδα, με δεδομένο ότι εντός του εσωτερικού της χώρας κυριαρχεί η ανεργία, η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα.

Η νέα κίνηση λοιπόν του Τραμπ αφορά την αυστηροποίηση του το εκλογικού δικαίου των ΗΠΑ με διάταγμα. Επί του προκειμένου θέλει να επιβάλει με προεδρικό διάταγμα την απαγόρευση της ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου σε μεγάλο βαθμό και την υποχρέωση επίδειξης ταυτότητας για όλους τους ψηφοφόρους.

«Η υποχρέωση προσκόμισης ταυτότητας πρέπει να αποτελεί μέρος κάθε ψήφου. Χωρίς εξαιρέσεις!», έγραψε ο Τραμπ το Σάββατο (τοπική ώρα) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Truth Social. Θα εκδώσει, όπως αναφέρει αντίστοιχο διάταγμα. Επιπλέον, δεν θα υπάρχει πλέον ψηφοφορία μέσω αλληλογραφίας, εκτός από τους βαριά ασθενείς και τους στρατιωτικούς που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ο Τραμπ αμφισβητεί εδώ και καιρό το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ και ισχυρίζεται ψευδώς ότι η ήττα του από τον πρώην Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2020 ήταν αποτέλεσμα μαζικής απάτης.

Επιπλέον, ο πρόεδρος και οι Ρεπουμπλικανοί σύμμαχοί του προβάλλουν αβάσιμες ισχυρισμούς για δήθεν μαζική ψήφο από μη πολίτες, κάτι που είναι παράνομο και συμβαίνει πολύ σπάνια.

Επίσης, εδώ και χρόνια ο Τραμπ ζητά να σταματήσει η χρήση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και πιέζει για τη χρήση χαρτιών ψηφοδελτίων και χειροκίνητη καταμέτρηση. Ωστόσο, σύμφωνα με τους εκλογολόγους, αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και πολύ λιγότερο ακριβής από τη μηχανική καταμέτρηση.

Ήδη στις αρχές Αυγούστου, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι θα καταργήσει τη χρήση της ψηφοφορίας μέσω αλληλογραφίας και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 με διάταγμα. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ομοσπονδιακές εκλογές στις ΗΠΑ διοικούνται σε επίπεδο Πολιτειών, δεν είναι σαφές εάν ο πρόεδρος έχει τη συνταγματική εξουσία για ένα τέτοιο μέτρο.

Οι ειδικοί βλέπουν επίσης εντελώς ιδιοτελείς λόγους πίσω από το σχέδιο αυτό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, οι Δημοκρατικοί θα υποστούν πιθανώς μεγαλύτερες απώλειες από το κόμμα του σε περίπτωση περιορισμών στην ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου. Η εμπειρία δείχνει ότι μέχρι τώρα περισσότεροι Δημοκρατικοί από Ρεπουμπλικάνους έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας της ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου.

Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 θεωρούνται η πρώτη εθνική δοκιμασία για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική του Τραμπ από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να σπάσουν την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων και στις δύο αίθουσες του Κογκρέσου, προκειμένου να μπλοκάρουν την εσωτερική πολιτική ατζέντα του Τραμπ.

Τα νέα λοιπόν από το αμερικανικό μέτωπο δεν είναι και τόσο ευοίωνα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε να κάνουμε με έναν αυταρχικό και ακροδεξιό πρόεδρο που αν μη τι άλλο δεν ενδιαφέρεται για την πορεία του πολιτεύματος.

Καταργώντας το ένα μετά το άλλο τα νομοθετήματα στοχεύει στην συρρίκνωση των Δημοκρατικών και αν μη τι άλλο στην απόλυτη εφαρμογή της αντι-μεταναστευτικής του ατζέντας.

Ο κόσμος - και ειδικά η Ευρώπη - δοκιμάζεται ήδη από τις απειλές από τον Βορρά αλλά και εξ Ανατολών.

Απομένει να δούμε αν η τρομερή αυτή συμπίεση, προερχόμενη και από τις ΗΠΑ θα προκαλέσει την συρρίκνωση του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Και αν μετά από αυτό θα καταρρεύσει συνολικά η δημοκρατική ατζέντα σε όλο τον πλανήτη.

Και είναι γνωστό ότι μεγάλο μερίδιο σε αυτή την κατάρρευση εμπίπτει στην λίαν αυταρχική κοινωνικο-οικονομική πολιτική των ΗΠΑ που όσο διατηρούν τον Τραμπ στην εξουσία απορρυθμίζουν και καταστρέφουν κάθε δημοκρατική κατάκτηση.