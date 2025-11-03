Το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο παρουσίασε η Ρωσία

To πυρηνικό υποβρύχιο Khabarovsk, το οποίο έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει το πυρηνικό drone “Poseidon“, παρουσίασε πριν από λίγες μέρες η Ρωσία.

Στην τελετή καθέλκυσης βρέθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Αντρέι Μπελούσοφ, ενώ παρόντες ήταν ο ο αρχηγός του Ρωσικού Ναυτικού, Αλεξάντερ Μοϊσεγιέφ και άλλοι αξιωματούχοι ναυπηγείων.

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για εμάς – το βαρύ πυρηνικό αντιτορπιλικό Khabarovsk πέφτει στο νερό από το διάσημο ναυπηγείο Sevmash», δήλωσε ο κ. Μπελούσοφ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία το πυρηνικό drone Poseidon, γνωστό και ως «πυρηνικό βλήμα του ολέθρου» στα ρωσικά μέσα. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν περιγράψει το Poseidon ως μια νέα κατηγορία όπλου αντιποίνων, με πυρηνική κεφαλή ικανή να προκαλέσει ραδιενεργό τσουνάμι που θα καταστήσει τις παράκτιες πόλεις ακατοίκητες.

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι το όπλο παραβιάζει τους περισσότερους από τους παραδοσιακούς κανόνες πυρηνικής αποτροπής και ταξινόμησης. Εκτοξεύεται από υποβρύχιο όπως μια τορπίλη, αλλά ισχυρίζεται ότι μπορεί να περιφέρεται ως υποβρύχιο drone πριν επιτεθεί με την πυρηνική κεφαλή του.

Ο Πούτιν είπε στους στρατιώτες που τραυματίστηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας ότι η δοκιμή του πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

«Για πρώτη φορά, καταφέραμε όχι μόνο να το εκτοξεύσουμε με έναν κινητήρα εκτόξευσης από ένα υποβρύχιο μεταφορέα, αλλά και να εκτοξεύσουμε τη μονάδα πυρηνικής ενέργειας στην οποία αυτή η συσκευή πέρασε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα», είπε ο Πούτιν.

«Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία», δήλωσε ο Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι η ισχύς του ξεπέρασε τον διηπειρωτικό πύραυλο Sarmat της Ρωσίας.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές δυνάμεις αγωνίζονται να αποκρούσουν τις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις στην ανατολική πόλη Ποκρόφσκ.

Ο ουκρανικός στρατός, ωστόσο, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ήταν περικυκλωμένες στο Ποκρόβσκ και στο Κουπιάνσκ. Χαρακτήρισε την περικύκλωση του Κουπιάνσκ ως «φαντασιώσεις» και δήλωσε ότι το Ποκρόβσκ δεν είχε αποκλειστεί, με τις γραμμές εφοδιασμού να παραμένουν ανέπαφες. Το 7ο Σώμα της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν αναπτύξει περίπου 11.000 στρατιώτες σε μια προσπάθεια να περικυκλώσουν την ευρύτερη περιοχή του Ποκρόβσκ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, δήλωσε στο βραδινό του βίντεο μήνυμα ότι κατά μήκος της γραμμής του μετώπου μήκους 1.250 χλμ. (775 μιλίων) η κατάσταση γύρω από το Ποκρόφσκ ήταν «η πιο δύσκολη… με την πιο έντονη πολεμική δραστηριότητα και με ισχυρή συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων». Η κατάσταση γύρω από το Κουπιάνσκ «παραμένει δύσκολη, αλλά οι δυνάμεις μας έχουν μεγαλύτερο έλεγχο τις τελευταίες ημέρες. Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας».

Πηγή: ertnews.gr