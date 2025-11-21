Αλλάζει ο χάρτης των πωλήσεων αυτοκινήτων παγκοσμίως, με τη διείσδυση της Κίνας στις διεθνείς αγορές

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των αυτοκινήτων άγγιξαν τα 80 εκατομμύρια το 2024, ανακάμπτοντας σε μεγάλο βαθμό από την περίοδο της πανδημίας όπου οι πωλήσεις είχαν πέσει αρκετά.

Αυτή η ανάκαμψη οφείλεται αποκλειστικά στις πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, οι οποίες αποτελούσαν περίπου το 45% των συνολικών πωλήσεων τον προηγούμενο χρόνο. Ωστόσο, οι παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) έχουν μειωθεί κατά 30% σε σχέση με τις πωλήσεις που σημειώνονταν το 2017.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει η γεωγραφία των αγορών τα τελευταία χρόνια. Η Κίνα και άλλες αναδυόμενες οικονομίες αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το μισό των παγκόσμιων πωλήσεων, από το 20% που είχαν το 2000. Επιπλέον, μετά από τον υπερδιπλασιασμό της παραγωγής αυτοκινήτων μεταξύ 2010 και 2024, η Κίνα αντιπροσωπεύει το 40% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ τόσο η Ευρώπη όσο και η Βόρεια Αμερική έχουν από 15% αντίστοιχα. Η Κίνα ξεπέρασε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων στον κόσμο το 2024, ενώ στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέχει ποσοστό 70% της παγκόσμιας παραγωγής.

Σήμερα η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο πολλών εθνικών οικονομιών, απασχολώντας άμεσα περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και υποστηρίζοντας εκατομμύρια πρόσθετες θέσεις εργασίας. Η αγορά αυτοκινήτων είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές, ενώ αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου. Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας διαπιστώνεται ότι η παραγωγή αυτοκινήτων στην Κίνα είναι φθηνότερη από ότι στις προηγμένες οικονομίες, ιδίως για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό οφείλεται κυρίως στην παραγωγική δραστηριότητα, ενώ οι τιμές της ενέργειας και το κόστος εργασίας συμβάλλουν στην τελική διαμόρφωση της τιμής. Το χαμηλότερο κόστος για τα εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής, με την Κίνα να έχει σαφώς χαμηλότερο κόστος.

Τέλος, ένα μεγάλο μέρος της τιμής συνδέεται και με το κόστος των μπαταριών, όπου οι μέσες τιμές των κυψελών μπαταριών στην Κίνα είναι περίπου 30% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές στην Ευρώπη και 20% χαμηλότερες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, το χάσμα στο κόστος παραγωγής μπαταριών μπορεί να γεφυρωθεί με επαρκή χρόνο και επενδύσεις των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, ώστε να καλύψουν το χαμένο έδαφος, σύμφωνα με την έκθεση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ