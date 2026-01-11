Ιράν: Η Τεχεράνη προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα απαντήσει σε τυχόν επίθεση - Τους 116 έχουν φτάσει οι νεκροί στις διαδηλώσεις

Στο μεταξύ σε 116 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν που διαρκούν πλέον 15 ημέρες, σύμφωνα με την οργάνωση Hrana που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.
Παράλληλα η πρόσβαση στο διαδίκτυο στη χώρα έχει διακοπεί από την Πέμπτη και συνεχίζεται για περισσότερες από 60 ώρες, όπως ανέφερε στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.
Η ΜΚΟ εκτίμησε ότι «αυτό το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών».
ΑΠΕ-ΜΠΕ