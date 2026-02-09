Ιταλία: Υπό δικαστικό έλεγχο η εταιρεία ντελίβερι Glovo για συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης – Έκλεβε το 80% των μισθών

Η Εισαγγελία του Μιλάνου ζήτησε την υπαγωγή της Foodinho, της εταιρείας μέσω της οποίας δραστηριοποιείται στην Ιταλία η πλατφόρμα διανομής φαγητού Glovo, σε καθεστώς δικαστικής διαχείρισης, στο πλαίσιο έρευνας για τις εργασιακές συνθήκες των διανομέων.

Η σχετική απόφαση αναμένεται να επικυρωθεί από τον δικαστή προκαταρκτικών ερευνών της πόλης. Κατά την εισαγγελική αρχή, διαπιστώνονται «συνθήκες εκμετάλλευσης» και ένα σύστημα το οποίο βασίζεται «στην οικονομική ανάγκη των εργαζομένων».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, οι αμοιβές των εργαζομένων που πραγματοποιούν κατ’ οίκον παραδόσεις φαγητού φέρονται να είναι «κατά 81% χαμηλότερες από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας», με ποσά τα οποία «σίγουρα δεν είναι ανάλογα με την ποιότητα και την ποσότητα της προσφερόμενης εργασίας».

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα Il Sole 24 Ore, η υπαγωγή μιας εταιρείας σε δικαστικό έλεγχο δεν συνεπάγεται αναστολή της λειτουργίας της.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η Δικαιοσύνη ορίζει έναν ή περισσότερους διαχειριστές που συνεπικουρούν τον ιδιοκτήτη στη διοίκηση της επιχείρησης και παρέχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις για τη λειτουργία της, με στόχο την αποτροπή φαινομένων σοβαρής εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

