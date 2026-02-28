Ο Αγροτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων για την επέτειο του δυστυχήματος στα Τέμπη

Σε ανακοίνωση του για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το έγκλημα στα Τέμπη, σημειώνει: «Πέρασαν τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών. Ένα έγκλημα που δεν ήταν «η κακιά στιγμή», αλλά το αποτέλεσμα διαχρονικής κρατικής ευθύνης, εγκατάλειψης και επικίνδυνων πολιτικών επιλογών που θυσιάζουν την ανθρώπινη ζωή στο βωμό του κέρδους.

Οι αγρότες, οι εργαζόμενοι, ολόκληρη η κοινωνία γνωρίζουμε πολύ καλά πως η τραγωδία αυτή δεν ήταν μεμονωμένη. Είναι κομμάτι μιας μακριάς αλυσίδας εγκλημάτων: από την υποβάθμιση των δημόσιων υποδομών μέχρι την πλήρη αδιαφορία για την ασφάλεια σε μεταφορές, εργασιακούς χώρους, φυσικές καταστροφές. Έγκλημα είναι να γνωρίζεις τους κινδύνους και να μην παίρνεις μέτρα. Έγκλημα είναι να προειδοποιούν εργαζόμενοι, φορείς και επιστήμονες και το Κράτος να αδιαφορεί.

Το αίμα των θυμάτων στα Τέμπη βαραίνει όσους επί δεκαετίες συνεβαλαν στις ιδιωτικοποιήσεις, στη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών και στη μείωση του «κόστους», θέτοντας σε δεύτερη μοίρα την ανθρώπινη ζωή. Δεν ξεχνάμε και δεν επιτρέπουμε να θαφτεί η αλήθεια κάτω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και προσχηματικές «έρευνες».

Απαιτούμε:

Πλήρη διαλεύκανση και απόδοση όλων των ευθυνών, χωρίς εξαιρέσεις.

Ενίσχυση και αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών.

Τερματισμό της πολιτικής που αντιμετωπίζει την ασφάλεια του λαού ως κόστος.

Ως Αγροτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων στεκόμαστε μαχητικά στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων και όλων όσοι παλεύουν για αλήθεια και δικαιοσύνη. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί αγώνα, όχι σιωπή.

Το έγκλημα των Τεμπών δεν θα ξεχαστεί – ο λαός απαιτεί δικαίωση και δεν θα σταματήσει μέχρι να την κερδίσει».