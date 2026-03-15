Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026 08:17

Μέση Ανατολή: Συνεχείς αναχαιτίσεις πάνω από το Ισραήλ (Βίντεο)

Γράφτηκε από την

Συνεχείς ήταν οι αναχαιτίσεις βαλλιστικών πυραύλων κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από το κεντρικό Ισραήλ, καθώς σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, εκτοξεύθηκαν νέοι πύραυλοι από την περιοχή της Τεχεράνης.

Συνολικά υπήρξαν τρεις ειδοποιήσεις για βαλλιστική απειλή, με το σύστημα αεράμυνας να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΕΡΤnews στο Ισραήλ, Γιώργος Σιδέρης.

Παρότι στο κεντρικό Τελ Αβίβ δεν έχουν ηχήσει σειρήνες, στα περίχωρα της πόλης καταγράφονται συνεχείς αναχαιτίσεις, με ισχυρούς κρότους να ακούγονται σε μεγάλη απόσταση. Οι προειδοποιήσεις φτάνουν στους πολίτες περίπου 3- 4 λεπτά πριν από τον ήχο των σειρήνων, δίνοντας το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για μετάβαση στα καταφύγια.

Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει από την περίοδο των διαπραγματεύσεων ότι το Ιράν διαθέτει σημαντικό αριθμό βαλλιστικών πυραύλων. Σύμφωνα με τις ισραηλινές εκτιμήσεις, tο Ιράν διέθετε αρχικά περίπου 8.000 βαλλιστικούς πυραύλους.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

ΔΙΕΘΝΗ
