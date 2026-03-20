Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026 09:31

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν νωρίς το πρωί στις αγορές της Ασίας, μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού του Ισραήλ χθες βράδυ, κατά την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» κι ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πιο γρήγορα» από ό,τι θεωρείται.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 2,55% στα 105,88 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Είχε πλησιάσει την προηγουμένη ως και τα 120 δολάρια.

Παράλληλα, αυτή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI υποχωρούσε κατά 2,46% στα 93,20 δολάρια το βαρέλι.

Οι δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού «ηρέμησαν» την αγορά, όπως εκτίμησε σε σημείωμά του ο Στίβεν Ίνες της SPI Asset Management -- την ώρα που ο πόλεμος, στην 20ή ημέρα του, εξακολουθεί να μαίνεται.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ
