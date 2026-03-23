Αλβανία: Eπεισόδια σε διαδήλωση κατά του Ράμα στα Τίρανα (βίντεο)

Στους δρόμους των Τιράνων ξεχύθηκαν χθες, Κυριακή διαδηλωτές διαμαρτυρόμενοι κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Eντι Ράμα.

Κατά τη διαδήλωση εκτυλίχθηκαν σοβαρά επεισόδια αφού διαδηλωτές της αντιπολίτευσης εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και μολότοφ προς την κατοικία του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού κατά των διαδηλωτών οι οποίοι απαιτούσαν την παραίτηση της αλβανικής κυβέρνησης μετά από καταγγελίες για διαφθορά εναντίον της αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την απομάκρυνση από το αξίωμα της αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Μπελίντας Μπαλούκου, στενής συνεργάτιδας του πρωθυπουργού Ράμα, εξαιτίας του φερόμενου ρόλου της σε υπόθεση διαφθοράς που συνδέεται με αναθέσεις κρατικών συμβάσεων.

