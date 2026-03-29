Ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράν

Δυο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στην Τεχεράνη, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν περί τις 07:20 (σ.σ. τοπική ώρα· 06:50 ώρα Ελλάδας), ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρούσε στον βορειοανατολικό τομέα της πόλης.

