Εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου, υποχωρούν οι μετοχές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν και οι μετοχές βυθίστηκαν τη Δευτέρα αφότου οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν κατέρρευσαν και ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ, εντείνοντας τους φόβους για τον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Οι διαπραγματεύσεις στην Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο ναυάγησαν, καθώς η αμερικανική αντιπροσωπεία – με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς – κατηγόρησε το Ιράν για την άρνηση να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα και η Τεχεράνη επιτέθηκε στον «μαξιμαλισμό, την αλλαγή στόχων και τον αποκλεισμό».

Η είδηση ​​χτύπησε τις ελπίδες για τον τερματισμό της έξι εβδομάδων σύγκρουσης, η οποία έχει εκτοξεύσει τις τιμές του αργού πετρελαίου, ωθώντας τον πληθωρισμό στα ύψη και προκαλώντας ρίγη στην παγκόσμια οικονομία.

Οι τιμές του πετρελαίου — οι οποίες κατρακύλησαν την περασμένη εβδομάδα μετά τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για κατάπαυση του πυρός, σημείωσαν άνοδο άνω του οκτώ τοις εκατό κάποια στιγμή τη Δευτέρα, με τις δύο συμβάσεις να ξεπερνούν τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, οι μετοχές υποχώρησαν, με το Τόκιο, το Χονγκ Κονγκ, τη Σεούλ, το Σίδνεϊ, τη Βομβάη, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊπέι και την Τζακάρτα να σημειώνουν σημαντικές απώλειες, αν και η Σαγκάη σημείωσε άνοδο. Το Λονδίνο, το Παρίσι και η Φρανκφούρτη άνοιξαν με καθυστέρηση.

Οι μετοχές στην Ουγγαρία σημείωσαν άνοδο άνω του 3% αφότου ο συντηρητικός Πέτερ Μαγιάρ κέρδισε μια σαρωτική πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, εκτοπίζοντας τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος κυβέρνησε για 16 χρόνια.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι στόχος του είναι να καθαρίσει τα Στενά του Ορμούζ από τις νάρκες και να τα ανοίξει ξανά για όλα τα πλοία.

Αλλά είπε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να επωφεληθεί από τον έλεγχο της πλωτής οδού — μέσω της οποίας συνήθως διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Μάλκολμ Μέλβιλ, της Schroders, προειδοποίησε ότι ακόμη και αν τελικά επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος στον τερματισμό του πολέμου, οι τιμές πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλές για κάποιο χρονικό διάστημα.

«Ενώ τα επίπεδα ναυτιλίας θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο φυσιολογικό γρήγορα, θα χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες για να επιστρέψουν τα επίπεδα παραγωγής στο φυσιολογικό, δεδομένων των 10 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα που η παραγωγή έχει διακοπεί και των ζημιών σε ορισμένες εγκαταστάσεις», έγραψε.

«Αυτό θα πρέπει να σημαίνει ότι οι τιμές του πετρελαίου σε πρώτο μήνα (δηλαδή, το πετρέλαιο για βραχυπρόθεσμη παράδοση) είναι απίθανο να μειωθούν γρήγορα στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση. Η αβεβαιότητα σχετικά με το πότε θα επιστρέψει η παραγωγή θα πρέπει να στηρίξει τις τιμές».

Ωστόσο, ο Charu Chanana της Saxo Markets πρόσθεσε: «Ήταν πάντα δύσκολο να εξασφαλιστεί μια συμφωνία σε μία μόνο συνεδρίαση, δεδομένου του αριθμού των σημείων τριβής που εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων, των πυρηνικών περιορισμών, της δυναμικής δι’ αντιπροσώπων, του Στενού του Ορμούζ και των κυρώσεων».

«Το γεγονός ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν έχει σημασία. Υπάρχει ακόμη πιθανότητα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, ειδικά με ορισμένες αναφορές να υποδηλώνουν ότι οι δύο πλευρές δεν απείχαν πολύ σε ορισμένα σημεία».

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, καθώς ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δήλωσε ότι πιέζει για να διασφαλίσει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να διασφαλίσουμε την αποχώρηση του Ισραήλ από όλα τα εδάφη μας, την επιστροφή όλων των κρατουμένων, την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων χωριών και πόλεών μας και την ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων», δήλωσε ο Σαλάμ.

Η προοπτική συνέχισης της κρίσης στη Μέση Ανατολή στο άμεσο μέλλον αύξησε τους φόβους για τον πληθωρισμό και επηρέασε αρνητικά την τιμή του χρυσού, εν μέσω προσδοκιών ότι τα επιτόκια θα διατηρηθούν υψηλά.

Τα στοιχεία της Παρασκευής τόνισαν τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στις τιμές, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ να σημειώνει άνοδο στο 3,3% τον Μάρτιο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του περασμένου έτους.

Πηγή: www.ertnews.gr