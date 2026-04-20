Πατέρας στη Λουιζιάνα σκότωσε τα 7 παιδιά του και ένα ακόμη (βίντεο)

Επτά αδέλφια και ένας εξάδελφός τους, ηλικίας 3 με 11 ετών, σκοτώθηκαν χθες Κυριακή από τα πυρά του πατέρα τους στη Λουιζιάνα, στις νότιες ΗΠΑ, ενώ στη συνέχεια η αστυνομία σκότωσε τον δράστη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Αυτό το περιστατικό μαζικών πυροβολισμών, το χειρότερο που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ εδώ και δύο χρόνια, σημειώθηκε στο Σρέβεπορτ, μια πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα της Λουιζιάνα.

Η αστυνομία έλαβε μια κλήση νωρίς το πρωί της Κυριακής και εντόπισε τα θύματα σε δύο ξεχωριστά σπίτια, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σρέβεπορτ, ο Κρίστοφερ Μπόρντελον, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Σαμάρ Έλκινς, πρώτα σκότωσε τη σύζυγό του περίπου στις 06:00 το πρωί της Κυριακής και στη συνέχεια πήγε σε ένα άλλο σπίτι όπου βρίσκονταν τα παιδιά και η άλλη γυναίκα, η μητέρα του όγδοου παιδιού.

«Τρία αγόρια και πέντε κορίτσια ηλικίας 3 με 11 ετών σκοτώθηκαν», επεσήμανε το γραφείο του ιατροδικαστή. Το ένα θύμα ήταν εξάδελφος των επτά αδελφών.

Σύμφωνα με τον Μπόρντελον, συνολικά δέκα άνθρωποι χτυπήθηκαν από τις σφαίρες του δράστη, ενώ ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι επτά από τα οκτώ νεκρά παιδιά ήταν παιδιά του.

Δύο γυναίκες -- η μία από τις οποίες είναι μητέρα πολλών από τα παιδιά και η δεύτερη που πιστεύεται ότι είναι η νυν σύντροφός του-- τραυματίστηκαν στην επίθεση, σημείωσε η αστυνομία η οποία «ερευνά τα κίνητρα» του δράστη.

Η αστυνομία επεσήμανε στο AFP ότι μία από τις γυναίκες, που έχει τραυματιστεί στο πρόσωπο, ενημέρωσε τους γείτονες οι οποίοι κάλεσαν σε βοήθεια.

Στο σπίτι βρίσκονταν εννέα παιδιά και ένα από αυτά, ένα 13χρονο αγόρι, έχει «μερικά σπασμένα κόκκαλα» και νοσηλεύεται, δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος του Σρέβεπορτ Τομ Άρσενο.

Ο δράστης διέφυγε από το σημείο των φόνων με κλεμμένο αυτοκίνητο, όμως η αστυνομία τον κυνήγησε και τον σκότωσε.

«Έπειτα από αυτή την καταδίωξη ο ύποπτος βγήκε από το όχημα κρατώντας όπλο και οι πράκτορές μας αναγκάστηκαν να τον εξουδετερώσουν», εξήγησε ο Μπόρντελον.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Έλκινς είχε συλληφθεί και καταδικαστεί το 2019 για παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου και εξαιτίας αυτού του γεγονότος μάλλον θα του είχε απαγορευθεί να κατέχει νομίμως όπλο. Οι αρχές όμως επεσήμαναν ότι δεν έχουν γνώση για προηγούμενες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του.

Η εφημερίδα Washington Post, που επικαλείται ανακοίνωση του στρατού, ανέφερε ότι ο Έλκινς υπηρέτησε στην Εθνοφρουρά της Λουιζιάνα από το 2013 ως το 2020.

Ο κουνιάδος του Τρόι Μπράουν, ο οποίος ζούσε μαζί του, δήλωσε στην εφημερίδα ότι η σύζυγος του δράστη είχε πρόσφατα καταθέσει αίτηση διαζυγίου και ότι ήταν συντετριμμένος. «Μετά τον πρώτο καβγά για το διαζύγιο έμοιαζε να έχει τρελαθεί», δήλωσε ο Μπράουν. «Τον ενοχλούσε. Του μιλούσα και μου έλεγε: "Αδερφέ, δεν θέλω να χάσω τη γυναίκα μου"».

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο γερουσιαστής της Λουιζιάνα Σαμ Τζένκινς δήλωσε ότι το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθούν περισσότεροι πόροι για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, ο οποίος κατάγεται από το Σρέβεπορτ, χαρακτήρισε σε ανάρτησή του το περιστατικό «τραγωδία που σου ραγίζει την καρδιά», ενώ ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι σχολίασε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του «προσεύχονται για όλους όσοι έχουν επηρεαστεί».

Αυτό είναι το περιστατικό μαζικών πυροβολισμών με τα περισσότερα θύματα που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του 2024, όταν ένας 23χρονος πυροβόλησε και σκότωσε οκτώ ανθρώπους - οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν συγγενείς του-- σε προάστιο του Σικάγο, στο Ιλινόι, σύμφωνα με την αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive (GVA).

Εξάλλου η GVA έχει καταγράψει φέτος στις ΗΠΑ τουλάχιστον 119 περιστατικά μαζικών πυροβολισμών με πολλαπλά θύματα, στα οποία σκοτώθηκαν 117 άνθρωποι - εκ των οποίων 79 παιδιά-και τραυματίστηκαν 458.

