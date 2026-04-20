Εν τω μεταξύ, σάλο έχει προκαλέσει μία φωτογραφία που απεικονίζει έναν Ισραηλινό στρατιώτη να βανδαλίζει ένα άγαλμα του Ιησού, σε χριστιανικό χωριό του νοτίου Λιβάνου.
Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026 16:26
Λίβανος: Σάλος από τη βεβήλωση του σταυρού του Χριστού από Ισραηλινό στρατιώτη (βίντεο)
Ο Ισραηλινός στρατός σε νέα ανακοίνωσή του, καλεί τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου, να μείνουν μακριά από τις συγκεκριμένες περιοχές, την ώρα που χιλιάδες εκτοπισμένοι προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
