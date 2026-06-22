Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ

Την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δηλώνοντας ότι αποδέχεται την θέση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών πως απαιτείται νέα ηγεσία.

Σε διάγγελμά του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ επεσήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού καθ' όλη τη διαδικασία διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από τη θερινή διακοπή του βρετανικού κοινοβουλίου.

«Το ερώτημα που θέτει τώρα το κόμμα μου είναι αν είμαι ο καταλληλότερος για να το οδηγήσω στις επόμενες γενικές εκλογές. 'Ακουσα την απάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας και την αποδέχομαι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως: η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνησή του περιόρισε τις αφίξεις μεταναστών μέσω της θάλασσας της Μάγχης, έκλεισε ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνταν για τη στέγαση αιτούντων άσυλο και συνέβαλε, όπως είπε, «στην έξοδο» περίπου μισού εκατομμυρίου παιδιών από τη φτώχεια.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι κατά την θητεία του αποκαταστάθηκε η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς, όπως σημείωσε, ενισχύθηκαν οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους του σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα και το εμπόριο.

Αναφερόμενος στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι, όταν ανέλαβε την ηγεσία των Εργατικών πριν από έξι χρόνια, παρέλαβε ένα κόμμα «πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο», το οποίο, όπως είπε, κατάφερε να μετασχηματίσει και να το οδηγήσει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους Συντηρητικούς.

Πλέον ανοίγει η διαδικασία διαδοχής στο κυβερνών κόμμα. Πιο πιθανός διάδοχος φαίνεται ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ 'Αντι Μπέρναμ. Το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι αν θα υπάρξουν και άλλοι διεκδικητές της ηγεσίας των Εργατικών. Μια τέτοια εξέλιξη θα πυροδοτούσε έντονο εσωκομματικό ανταγωνισμό και επιπλέον φθορά στο κόμμα, σημειώνουν οι αναλυτές. Ο νέος ηγέτης των Εργατικών θα αναλάβει αυτόματα και τα ηνία της χώρας.

Στην ομιλία του ο Κιρ Στάρμερ ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ και τη βρετανική δημόσια διοίκηση, ενώ, βαθιά συγκινημένος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σύζυγό του Βικτόρια Στάρμερ και στα παιδιά τους, δηλώνοντας ότι μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία σκοπεύει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ