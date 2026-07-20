ΗΠΑ: Η τιμή της βενζίνης ξεπέρασε εκ νέου το όριο των 4 δολαρίων το γαλόνι

Ενισχυμένη από την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, η μέση τιμή της βενζίνης στα αμερικανικά πρατήρια καυσίμων ξεπέρασε σήμερα το συμβολικό όριο των 4 δολαρίων το γαλόνι, κάτι το πρωτόγνωρο σε διάστημα ενός μήνα.

Η απλή αμόλυβδη βενζίνη κοστίζει πλέον κατά μέσο όρο 4,003 δολάρια το γαλόνι (δηλαδή 3,78 λίτρα, που αποτελεί τη μονάδα αναφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες), σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA).

Οι τιμές είχαν εκτοξευτεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έχοντας αυξηθεί από τα περίπου τρία δολάρια σε περισσότερα από 4,55 δολάρια, ένα επίπεδο που δεν είχε πλέον παρατηρηθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Στη συνέχεια υποχώρησαν χάρη στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Ιρανούς, οι οποίες είχαν καταλήξει σε ένα πρωτόκολλο συνεννόησης στα μέσα Ιουνίου και σε μια μερική επανάληψη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι βίαιες ανταλλαγές πληγμάτων των τελευταίων ημερών οδήγησαν στην αύξηση των τιμών αργού πετρελαίου, κατά περίπου 16% την περασμένη εβδομάδα, και μαζί με αυτό τις τιμές στην αντλία.

Το πετρέλαιο ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται στα φορτηγά και τα τρακτέρ, πωλείται πλέον κατά μέσο όρο στα 5,11 δολάρια το γαλόνι έναντι 4,76 δολάρια στην αρχή του μήνα.

Το θέμα της αύξησης των τιμών των καυσίμων προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στις ΗΠΑ, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και φέρνοντας σε δύσκολη θέση το προεδρικό στρατόπεδο λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ είχε επιβραδυνθεί χάρη κυρίως στην πτώση, προσωρινή, των τιμών των καυσίμων στην αντλία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ