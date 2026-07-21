Απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Γερμανίας

Επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa και της εφημερίδας BILD, η Deutsche Bahn ανακοίνωσε σήμερα ότι από τις 15 Οκτωβρίου θα ισχύει γενική απαγόρευση κατανάλωσης οινοπνευματωδών στους 5.400 σιδηροδρομικούς σταθμούς της Γερμανίας. «Φτάνει πια. Τώρα αντιμετωπίζουμε τη βία ακόμη πιο δυναμικά. Το μέτρο αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων και των επιβατών. Θέλουμε περισσότερη τάξη και ασφάλεια στους σταθμούς και στα τρένα μας. Για μένα, σημασία έχει η προστασία των συναδέλφων μας και των επιβατών», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας Έβελιν Πάλα.

Ήδη ανάλογη απαγόρευση εφαρμόζεται στο Αμβούργο, στο Μόναχο, στην Κολωνία και στην Φρανκφούρτη, με θετικά, όπως επισημαίνει η DB, αποτελέσματα. Ειδικά στο Αμβούργο, όπου το μέτρο εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 2024, ο αριθμός των βίαιων περιστατικών έχει σημαντικά μειωθεί, όπως και το κόστος καθαρισμού των σταθμών, επισημαίνει η εταιρία. Το μέτρο και η περιφρούρηση της εφαρμογής του απαιτεί ωστόσο τον στενό συντονισμό με τις τοπικές αρχές και την αστυνομία. Οι παραβάτες θα αναγκάζονται να απομακρυνθούν από τον σταθμό και, σε περίπτωση επανειλημμένων υποτροπών, θα τους επιβάλλεται ακόμη και μόνιμη απαγόρευση εισόδου στις εγκαταστάσεις. Η απαγόρευση πάντως, διευκρινίζεται, αφορά την κατανάλωση αλκοόλ, αλλά όχι και τη μεταφορά σφραγισμένων αλκοολούχων ποτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, η βία στα τρένα έχει τα τελευταία χρόνια αυξηθεί, ενώ πάνω από το 1/3 των εγκλημάτων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς διαπράττεται υπό την επήρεια αλκοόλ. Την περασμένη Παρασκευή το βράδυ στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Όφενμπουργκ και Καρλσρούης, κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων σε περιφερειακό τρένο, ένας 26χρονος υπάλληλος ασφαλείας της DB δέχθηκε επίθεση από μεθυσμένο επιβάτη, έπεσε από το τρένο εν κινήσει και τραυματίστηκε σοβαρά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ