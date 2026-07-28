Γαλλία: Η τεράστια πυρκαγιά κοντά στη Μπορντό "παραμένει σταθερή"

Η τεράστια πυρκαγιά, η οποία από τις 22 Ιουλίου έχει κάψει 420.000 στρέμματα στη Γαλλία κοντά στην πόλη Μπορντό, «παραμένει σταθερή» έπειτα από μια «ήρεμη» νύκτα, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η νομαρχία της Ζιρόντ.

«Πολλές αναζωπυρώσεις αντιμετωπίστηκαν χθες το βράδυ, αλλά είναι υπό έλεγχο (...) χάρη στο έργο των πυροσβεστών. Η έκταση της καμένης περιοχής δεν έχει αλλάξει», επεσήμανε η νομαρχία.

Στο μεταξύ η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo- France προβλέπει για σήμερα άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να φτάσει τους 33 με 35 ° Κελσίου στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και νοτιοανατολικούς ανέμους που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τις πυρκαγιές.

Εξάλλου στους νομούς της Λαντ και της Ζιρόντ, όπου μαίνονται οι μεγαλύτερες πυρκαγιές, η μετεωρολογική υπηρεσία αναμένει «νέο κύμα ζέστης», με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν ως τους 40 ° Κελσίου αύριο Τετάρτη και ανέμους λιγότερο ισχυρούς αλλά πιο ξηρούς.

«Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χθες Δευτέρα. «Παραμένουμε ενωμένοι και αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε τη μάχη παντού», είπε, ανακοινώνοντας καλά νέα: η πυρκαγιά έχει πλέον «έχει τεθεί υπό έλεγχο» στη Λαντ.

Χθες το βράδυ 15.000 άνθρωποι έλαβαν άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή στα κάμπινγκ όπου διέμεναν, σύμφωνα με τη νομαρχία.

Στο Μπορντό «λίγο περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι» εξακολουθούν να στεγάζονται στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τομά Καζνάβ.

Συνολικά περισσότερα από 1.160.000 στρέμματα - νέο ρεκόρ μετά το 2022--έχουν καεί από τις πυρκαγιές στη Γαλλία από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Στεμπαστιέν Λεκορνί.

Η πυρκαγιά που κατέκαψε την περιοχή γύρω από τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό του Αρκασόν οδήγησε στην απομάκρυνση 220.000 ανθρώπων, μια επιχείρηση πρωτοφανούς κλίμακας.

Οι αναζωπυρώσεις που κινητοποίησαν χθες Δευτέρα τους πυροσβέστες στον νομό Βαρ «περιορίστηκαν» το βράδυ, ανακοίνωσε η νομαρχία, ενώ η πυρκαγιά στο νησί της Κορσικής εξακολουθεί να μαίνεται και στις Άνω Άλπεις έχει «σταθεροποιηθεί» αφού έκαψε 5.100 στρέμματα.

Στο Μπους-ντι- Ρον ένας 38χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του χθες, αφού το βυτιοφόρο στο οποίο επέβαινε «βγήκε από τον δρόμο».

ΑΠΕ-ΜΠΕ.