Καταστροφική πλημμύρα σε Νεπάλ και Θιβέτ: Τουλάχιστον 165 νεκροί, πάνω από 1.000 αγνοούμενοι

Σωστικά συνεργεία πολλαπλασιάζουν σήμερα τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν τους χίλιους και πλέον αγνοούμενους, ανάμεσα στους οποίους είναι εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, μετά την καταστροφική πλημμύρα χθες Τετάρτη που άφησε πίσω τουλάχιστον 165 νεκρούς στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας.

Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν χθες ότι ανακτήθηκαν 162 πτώματα· οι αρχές της Κίνας έκαναν από την πλευρά τους λόγο για τρεις νεκρούς.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), η πλημμύρα οφειλόταν στην κατάρρευση παγετώνα, σφοδρότητας τέτοιας που προκάλεσε σεισμό 5,2 βαθμών και εκτεταμένες κατολισθήσεις.

Αρχικά, κινεζικά κρατικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για κατολίσθηση που σημειώθηκε στην πλευρά του Θιβέτ πάνω στα σύνορα, κοντά στο φυλάκιο Γκιρόνγκ, σε υψόμετρο 1.800 μέτρων, μεταδίδοντας πως οι αρχές καταμετρούσαν 3 νεκρούς και 265 αγνοούμενους.

Κατόπιν, το Νεπάλ ανέφερε επίσης πως υπέστη πλήγμα, με την πλημμύρα να σαρώνει την κοιλάδα Τρισούλι, στην περιοχή Νουακότ, βόρεια της Κατμαντού, και την κοιλάδα Μποτεκόσι, ανατολικά της πρωτεύουσας του Νεπάλ.

Πολλοί από τους αγνοούμενους είναι ξένοι τουρίστες κι ο απολογισμός δεν σταματά να ανεβαίνει.

Στην Κίνα, αγνοούνται 558 άνθρωποι, ανάμεσά τους 260 ξένοι.

Στο Νεπάλ, 468 τουρίστες, ανάμεσά τους 393 ξένοι, συνεχίζουν να μην έχουν βρεθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού της χώρας. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη κάποιον αριθμό για κατοίκους που αγνοούνται.

Στην καρδιά των Ιμαλαΐων, το Νεπάλ εκτιμάται ιδιαίτερα από τους τουρίστες και τους ορειβάτες του κόσμου ολόκληρου. Πολλοί πάνε να ανέβουν το όρος Έβερεστ.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο, επιβλητικό πολυώροφο κτίριο και πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να διαφύγουν καταπίνονται από πελώριο ορμητικό χείμαρρο.

Άλλο βίντεο, επίσης επαληθευμένο, εικονίζει γιγαντιαίο κύμα, συγκρίσιμο με αυτά που προκαλεί τσουνάμι, να πέφτει σε χώρο στάθμευσης, σαρώνοντας οχήματα και κτίριο με καταστροφική ορμή.

Τουλάχιστον 341 ξένοι

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, ο Μπαλέντρα Σα, κάλεσε χθες το έθνος των Ιμαλαΐων να «παραμένει ενωμένο». «Το κράτος είναι στο πλευρό σας με όλα τα μέσα και τους πόρους του», διαβεβαίωσε.

Στην κινεζική πλευρά, η δημόσια τηλεόραση CCTV μετέδωσε επίσης πλάνα που δείχνουν ορμητικούς χειμάρρους που μεταφέρουν κλαδιά δέντρων και άλλα συντρίμμια, καθώς και πλημμυρισμένο δρόμο. Πάνω από 800 μέλη σωστικών συνεργείων, 150 οχήματα και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, καθώς και μικρά σκάφη, αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να πάρουν μέρος στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Γεγονός σπάνιο, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εκφράστηκε αμέσως μετά την καταστροφή, τονίζοντας πως «η απόλυτη προτεραιότητα είναι η κινητοποίηση όλων των μέσων για να αναζητηθούν και να διασωθούν οι αγνοούμενοι, να απομακρυνθούν εσπευσμένα και να μετεγκατασταθούν κάτοικοι σε κίνδυνο, να θεραπευτούν το ταχύτερο οι τραυματίες και να περιοριστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο αριθμός των θυμάτων».

Στην άλλη πλευρά, στο Νεπάλ, δυνάμεις επιβολής της τάξης συνέχισαν επιχειρήσεις εσπευσμένης απομάκρυνσης οικογενειών που ζουν σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο να πλημμυρίσουν και σωστικά συνεργεία τις έρευνες για επιζώντες μέσα σε βουνά λάσπης και συντριμμιών, αφού χείμαρροι έθαψαν τους χαμηλότερους ορόφους πολλών κτιρίων.

Χωριά «σβήστηκαν από τον χάρτη»

Ανάμεσα στους ξένους που αγνοούνται είναι 142 υπήκοοι Ινδίας, καθώς και υπήκοοι της Βρετανίας, της Μαλαισίας, της Αυστραλίας, της Ολλανδίας, των ΗΠΑ, της Πορτογαλίας, της Νότιας Αφρικής, της Νότιας Κορέας και της Ουκρανίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι αρχές του Νεπάλ.

Η Αυστραλία έκανε λόγο για 34 υπηκόους της που αγνοούνται, η Ιαπωνία για 5, η Ουκρανία για 53, η Νότια Κορέα για 9.

«Ολόκληρα χωριά και αγορές σβήστηκαν από τον χάρτη», τόνισε ο Ντέιβιντ Φίσερ, αξιωματούχος στο Νεπάλ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Η οργάνωση ανέφερε πως διανέμει υλικά πρώτης ανάγκης, ιδίως κουβέρτες, φαρμακεία, φορεία, νεκρικούς σάκους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Νεπάλ Σισίρ Χανάλ, ποτάμι μπορεί να εμποδιζόταν προτού βρει βίαια δίοδο, προκαλώντας ξαφνική και ισχυρή άνοδο των υδάτων και υπερχείλιση.

Η νεπαλική αρχή μείωσης και διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών από την πλευρά της έκανε λόγο, επικαλούμενη δορυφορικές εικόνες της Planet Labs, για «κατολίσθηση χιονιού και βράχων» στα σύνορα Κίνας-Νεπάλ που ενδέχεται να προκάλεσαν την πλημμύρα.

Αναζητώντας αγνοούμενο αδελφό

Κάτοικοι έχουν υποστεί πολύ βαθύ τραύμα από την καταστροφή, ενώ ειδικοί προειδοποιούν πως αν συνεχίσουν να υπάρχουν φραγμοί σε ποτάμια ή ρέματα ενδέχεται να υπάρξει νέα πλημμύρα.

«Μου τηλεφώνησε ο κουνιάδος μου το πρωί. Έκλαιγε, μου είπε ότι το σπίτι τους πλημμύρισε ολόκληρο. Τρία μέλη της οικογένειας διασώθηκαν, αλλά ο αδελφός του αγνοείται ακόμη», είπε ο Ραζού Μπαντέλ, 56 ετών.

Ο στρατός του Νεπάλ έχει κινητοποιήσει εναέρια μέσα καθώς κάτοικοι περιοχών στις όχθες ποταμού τηλεφώνησαν ζητώντας να τους απομακρύνουν εσπευσμένα ελικόπτερα.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι συχνές την περίοδο του καλοκαιρινού μουσώνα (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) στο Νεπάλ, στο Θιβέτ και σε όλη τη νότια Ασία.

Τον Ιούλιο του 2025, 17 άνθρωποι είχαν κηρυχτεί αγνοούμενοι εξαιτίας κατολίσθησης κοντά στη Γκιρόνγκ, είχε μεταδώσει τότε το Νέα Κίνα.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή αυξάνει την ένταση και τη συχνότητα τέτοιων φαινομένων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ