Κλίμα: Τρεις κυκλώνες ταυτόχρονα στον Ειρηνικό - Σπάνιο φαινόμενο συνδεόμενο με το Ελ Νίνιο

Δυο ισχυροί κυκλώνες και τροπική καταιγίδα που ενισχύεται εντοπίζονταν χθες Τετάρτη στον Ειρηνικό ωκεανό, τα νερά του οποίου θερμαίνονται εξαιτίας του φαινομένου Ελ Νίνιο, που φέτος αναμένεται να έχει ιστορική ένταση.

Οι κυκλώνες Λόουελ και Καρίνα, αμφότεροι κατηγορίας 4, αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές της Χαβάης, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων και τυφώνων (NHC).

Οι τροχιές τους όμως παραμένουν αβέβαιες. Συνεχίζουν να υπάρχουν πιθανότητες ενίσχυσης των ανέμων και βροχοπτώσεων στο αμερικανικό αρχιπέλαγος.

Η Χαβάη ακόμη συνέρχεται από το πέρασμα, στα μέσα Αυγούστου, του κυκλώνα Λάλα, που προκάλεσε πλημμύρες.

Τους κυκλώνες Λόουελ και Καρίνα ακολουθεί η τροπική καταιγίδα Μαρία, μερικά χιλιόμετρα από τις μεξικανικές ακτές, που αναμενόταν «να ενισχυθεί σε κυκλώνα» αργότερα χθες (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας), σύμφωνα με το NHC.

Το Ελ Νίνιο «δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν τις καταιγίδες αυτές, οι οποίες τροφοδοτούνται κατά κύριο λόγο από θερμά νερά», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζούλια Κόουλ, κλιματολόγος στο πανεπιστήμιο της πολιτείας Μίσιγκαν.

Η αλληλουχία αυτή τριών καταιγίδων παρατηρείται «σίγουρα σπάνια», πρόσθεσε.

Το 2015 είχαν παρατηρηθεί τέσσερις κυκλώνες ο ένας πίσω από τον άλλο -- και εκείνη η χρονιά είχε σημαδευτεί από ισχυρό Ελ Νίνιο.

«Το κλιματικό σύστημα έχει θερμανθεί στ’ αλήθεια εδώ και περίπου είκοσι χρόνια», επιχειρηματολόγησε ο Μπέντζαμιν Κέρτμαν, του πανεπιστημίου του Μαϊάμι, τονίζοντας πως η θερμοκρασία των νερών στην επιφάνεια βρίσκονται ήδη σε επίπεδο σχεδόν ρεκόρ.

Σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία παρατήρησης των ωκεανών και της ατμόσφαιρας (NOAA), οι πιθανότητες το φαινόμενο Ελ Νίνιο να είναι το ισχυρότερο στα χρονικά υπολογίζεται πως είναι 69%. Προκαλεί ήδη ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο, ενώ αναμένεται να φτάσει στην κορύφωσή του τον Νοέμβριο.

Το κλιματικό φαινόμενο που εκδηλώνεται κάθε δύο ως επτά χρόνια συμβαίνει όταν ανατολικοί άνεμοι που σε φυσιολογικές συνθήκες συγκρατούν τα θερμά νερά στον δυτικό Ειρηνικό ωκεανό εξασθενούν προσωρινά, επιτρέποντάς τους να κινηθούν προς τον ανατολικό.

Όταν οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια παραμένουν υψηλότερες του φυσιολογικού για μήνες, προκαλούνται καταιγίδες πέρα από την περιοχή και καταγράφονται επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της Γης συνολικά.

Κατά συνέπεια, το κλίμα γίνεται πιο θερμό και ξηρό κατά τόπους, πιο κρύο και υγρό σε άλλους.

Οι επιστήμονες συμφωνούν στο ότι η κλιματική αλλαγή ενισχύει τις συνέπειες του φαινομένου.

Δεν υπάρχει αντίθετα επιστημονική συναίνεση για το εάν η κλιματική αλλαγή ενισχύει το ίδιο το Ελ Νίνιο, παρότι αρχίζουν να παρουσιάζονται δεδομένα τα οποία κατατείνουν σε αυτό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ