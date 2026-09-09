Το Ιράν επιτέθηκε στην Ιορδανία και στον Κόλπο έπειτα από πλήγματα των ΗΠΑ σε τάνκερ του (βίντεο)

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία και κάπου είκοσι πλοίων στον Κόλπο, σε αντίποινα για αμερικανικές επιδρομές εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων.

Η επίθεση εναντίον της Ιορδανίας, με σκοπό «να τιμωρηθεί ο επιτιθέμενος», προκάλεσε ζημιές, κατά τους Φρουρούς, σε «εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής, ζώνες προετοιμασίας και ανάπτυξης αεροσκαφών F-35, F-15 και F-16, καθώς και υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών» στην αμερικανική στρατιωτική βάσης Αλ Αζράκ, τόνισαν, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους ανέφεραν ότι εκτοξεύτηκαν 20 πύραυλοι εναντίον του βασιλείου, από τους οποίους αναχαίτισαν 18 κι οι υπόλοιποι δύο κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.

Οι Φρουροί ανακοίνωσαν ακόμη τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον δυο σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και οκτώ πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων και άλλων δέκα πλοίων στον Κόλπο και στο στενό του Ορμούζ, σε «ανταπόδοση για την επίθεση και τις εχθρικές ενέργειες του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού» που είχαν στο στόχαστρο «πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια», σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Το Μπρεντ αγγίζει τα 100 δολάρια

Χθες οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν πέντε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια σε αντίποινα για επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ τις προηγούμενες δυο ημέρες.

«Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία, και κάθε φορά που το κάνει, ή αποπειράται να το κάνει, θα χάνει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, και νομίζω θα το ξαναδείτε αυτό σήμερα», τόνισε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο επίσκεψής του στην Κολομβία.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι «μικρό» τάνκερ του Ιράν υπέστη αμερικανική πυραυλική επίθεση κοντά στο ιρανικό νησί Χαργκ, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.

Ωστόσο στη σημερινή ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπέστησαν επιθέσεις πέντε ιρανικά τάνκερ.

Με αυτό το φόντο, οι τιμές του πετρελαίου συνέχιζαν να αυξάνονται νωρίτερα σήμερα, με το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Νοέμβριο να αγγίζει ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία.

Χθες ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Αλί Αμπντουλαχί τόνισε πως «οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων θα οδηγεί σε πλήγματα» του Ιράν «εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν χθες ότι «συνέλαβαν υποβρύχιο μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα, από τα πιο σύγχρονα του αμερικανικού στρατού, στην είσοδο του στενού του Ορμούζ», σε ανακοινωθέν τους που αναμεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν από την πλευρά τους ότι μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημά τους, «παλαιότερο μοντέλο», υπέστη βλάβη στην περιοχή του στενού, χωρίς να ξεκαθαρίσουν αν αναφέρονταν σε αυτό που κατασχέθηκε από το Ιράν.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι έγιναν επιθέσεις εναντίον δυο αμερικανικών αντιτορπιλικών με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συνεχίζουν τις ανταλλαγές πυρών γύρω από και στο στενό του Ορμούζ, καθώς η κατάπαυση του πυρός --που έβαλε τέλος τον Απρίλιο στην πρώτη φάση εντατικών βομβαρδισμών κι αντεπιθέσεων έπειτα από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση την 28η Φεβρουαρίου-- έγινε κομματάκια τον Ιούλιο.

Οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά ανασταλεί καθώς τα δυο μέρη παραμένουν ασυμβίβαστα όσον αφορά τον έλεγχο του θαλάσσιου περάσματος από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και αερίου.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, η κίνηση έχει σχεδόν παραλύσει, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις διεθνείς αγορές ενέργειας κι απογειώνοντας τις τιμές του αργού.

Η Τεχεράνη απαιτεί τα πλοία να ζητούν την άδεια της για να διασχίσουν το στενό, κάτι που απορρίπτουν η Ουάσιγκτον και κράτη της περιοχής.

Η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία σε αντίποινα εφαρμόζει αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο, πρόσθεσε εξάλλου στη μαύρη λίστα της χθες το σύνολο του τομέα των αερομεταφορών στο Ιράν, επισείοντας την απειλή κυρώσεων σε βάρος οποιουδήποτε συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των δυο βασικών Mahan Air και Iran Air.

ΑΠΕ - ΜΠΕ