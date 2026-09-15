Ο Μποντιρόγκα υποψήφιος βουλευτής με το φοιτητικό κίνημα στη Σερβία

Ο προεκλογικός αγώνας στη Σερβία εντείνεται μέρα με τη μέρα την τελευταία περίοδο, καθώς στις 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν πρόωρες εκλογές που θα σηματοδοτήσουν τη νέα εποχή στη χώρα.

Σύμφωνα με το σέρβικο BBC το φοιτητικό κίνημα κατέθεσε πρόσφατα μία λίστα βουλευτών οι οποίοι θα τους εκπροσωπήσουν στις επερχόμενες εκλογές. Μέσα σε αυτά τα ονόματα βρίσκεται και αυτό το Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Άλλα γνωστά ονόματα είναι αυτά των Ντέγιαν Σόσκιτς, πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας, ο μουσικός Φέντα Ντίμοβιτς, ο Μιχάλ Ντούντας και ο Αλεξάνταρ Μπάουκαλ, καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Βελιγραδίου.

Το φοιτητικό κίνημα έχει σκοπό να καταπολεμήσει τη πολιτική διαφθορά στη χώρα ενώ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αναμένεται να αποτελέσει τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS).

Επρόκειτο για μία πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, καθώς σε περίπτωση εκλογής, θα δείξει αν η θέση του προέδρου της EuroLeague και αυτή του βουλευτή μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά για τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Πηγή: sport24.gr