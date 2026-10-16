ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί μετά από ένοπλη επίθεση 16χρονου σε δημοτικό σχολείο του Όρεγκον

Ένας 16χρονος άνοιξε πυρ χθες, Πέμπτη, σε δημοτικό σχολείο στο Μπεντ του Όρεγκον, με αποτέλεσμα να σκοτώσει τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία παιδιά, προτού τον σκοτώσει ένας ένοπλος περαστικός που τον κυνήγησε μέσα στο σχολείο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο δράστης εισήλθε στο δημοτικό σχολείο Silver Rail πυροβολώντας τις κλειδωμένες πόρτες, διευκρίνισε η αστυνομία, η οποία δεν αποκάλυψε άλλα στοιχεία για την ταυτότητά του πέραν της ηλικίας του.

Νεκροί είναι τρία παιδιά, ηλικίας 5,8 και 11 ετών, και ένας δάσκαλος. Επίσης ένας 7χρονος μαθητής και ένας 54χρονος δάσκαλος έχουν τραυματιστεί και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μπεντ Μάικ Κραντζ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η κυβερνήτης του Όρεγκον Τίνα Κότεκ ευχαρίστησε τον περαστικό ο οποίος «επενέβη ηρωικά για να αποτρέψει και άλλες απώλειες». «Κανένας γονιός και καμία κοινότητα δεν θα πρέπει να ζήσει μια τέτοια ημέρα», τόνισε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Μπεντ, μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων στο κεντρικό Όρεγκον. Στο δημοτικό σχολείο Silver Rail φοιτούν παιδιά από το νηπιαγωγείο ως την Πέμπτη δημοτικού, ηλικίας περίπου από 5 ως 11 ετών. Συνολικά το σχολείο έχει περίπου 450 μαθητές και 40 μέλη προσωπικού.

Οι αρχές έλαβαν μια κλήση στις 12:59 χθες Πέμπτη (22:59 ώρα Ελλάδας) από ένα πρόσωπο το οποίο δήλωσε ότι δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς από κάποιον με μακρύκανο όπλο, εξήγησε ο Κραντζ.

Τα επόμενα λεπτά έγιναν πολλές κλήσεις στις οποίες άνθρωποι περιέγραφαν ότι ο ένοπλος εισήλθε στο δημοτικό σχολείο. Η αστυνομία έφτασε επί τόπου στις 13:02 και λίγα λεπτά αργότερα ένας αστυνομικός δήλωσε ότι ο δράστης είναι νεκρός, πρόσθεσε ο ίδιος.

Επανειλημμένες επιθέσεις

Οι ένοπλες επιθέσεις με πολλά θύματα είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται συχνά στα σχολεία των ΗΠΑ.

Το 2022 το μακελειό σε δημοτικό σχολείο στο Ουβάλντε - όπου έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι, εκ των οποίων 19 παιδιά-είχε προκαλέσει σοκ και αγανάκτηση στη χώρα αλλά και διεθνώς.

Η πιο φονική επίθεση σε χώρο εκπαιδευτικού ιδρύματος παραμένει αυτή που είχε σημειωθεί το 2007 στο πανεπιστήμιο Virginia Tech, όταν ένας φοιτητής σκότωσε 32 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 17 προτού αυτοκτονήσει.

Παρά την επανάληψη αυτών των τραγωδιών, η πολιτική συζήτηση για τον περιορισμό των πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ παραμένει σε αδιέξοδο. Ούτε οι διαδοχικές κυβερνήσεις ούτε το Κογκρέσο έχουν καταφέρει να τις αντιμετωπίσουν, καθώς πολλοί Αμερικανοί παραμένουν βαθιά προσηλωμένοι στο δικαίωμα οπλοκατοχής, το οποίο κατοχυρώνεται από την Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος.

Το 2025 σχεδόν 15.000 άνθρωποι -χωρίς να υπολογίζονται οι αυτοκτονίες-σκοτώθηκαν από πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive.

Κάθε φορά που σημειώνεται ένα μακελειό σε σχολείο η πολιτική τάξη περιορίζεται να εκδίδει συναισθηματικά φορτισμένες ανακοινώσεις, διαβεβαιώνοντας τους γονείς για «τις σκέψεις και τις προσευχές μας».

Και αυτή τη φορά επαναλήφθηκε το ίδιο σενάριο.

«Οι καρδιές μας θα είναι ραγισμένες τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και οι καθημερινές μου προσευχές θα συνοδεύουν αυτή την κοινότητα, τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς», δήλωσε η Κότεκ.

«Το σχολείο θα πρέπει να είναι ένας ασφαλής χώρος όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν και να νιώθουν ασφαλή. Αυτό που συνέβη σήμερα δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί ποτέ», τόνισε η δήμαρχος του Μπεντ, η Μέλανι Κέμπλερ.

Η Γκαμπριέλ Γκίφορντς, ακτιβίστρια υπέρ του περιορισμού του δικαιώματος στην οπλοκατοχή και πρώην γερουσιαστής που επέζησε μακελειού το 2011, δήλωσε: «αυτή δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι η πραγματικότητα στη χώρα μας. Οι ηγέτες σε όλα τα επίπεδα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία και να δράσουν».

Οργανώσεις, που τάσσονται υπέρ του αυστηρότερου ελέγχου της οπλοκατοχής, επισημαίνουν ότι αυτές οι επαναλαμβανόμενες τραγωδίες δεν είναι σε καμία περίπτωση αναπόφευκτες και ζητούν μια αποφασιστική πολιτική απάντηση.

«Ενώ περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα, ας θυμηθούμε όσα ήδη γνωρίζουμε: οι πυροβολισμοί σε σχολεία δεν είναι αναπόφευκτοι, δεν είναι φυσιολογικοί και δεν είναι αποδεκτοί», ανέφερε στο X η οργάνωση Brady κατά της οπλοκατοχής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ