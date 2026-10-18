Ρωσικό ντίζελ στην Τουρκία μέσω Τραμπ

Η Τουρκία θα λάβει μέρος του ντίζελ που η Ρωσία διοχετεύει στις παγκόσμιες αγορές, βάσει συμφωνίας της με τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε ότι η συμφωνία εφοδιασμού με ντίζελ μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας είναι σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια της Τουρκίας. Η Άγκυρα βασίζεται στη Ρωσία για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών της αναγκών, καθώς και στο Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν και άλλες χώρες. Παράλληλα, επιδιώκει τη διαφοροποίηση των πηγών της μέσω συμφωνιών με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους.

«Η Ρωσία επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ τους τελευταίους μήνες, όταν άρχισε να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Τώρα κατέληξε σε συμφωνία για το ντίζελ με τον Τραμπ… Μέσω των συνομιλιών που είχαμε, θα λάβουμε μέρος αυτού του ντίζελ στην Τουρκία», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ στο τηλεοπτικό δίκτυο Kanal 7, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, καθώς και στελέχη του ρεπουμπλικανικού κόμματος στις ΗΠΑ, άσκησαν έντονη κριτική στη συμφωνία.

Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία μια δεύτερη πλωτή πλατφόρμα παραγωγής φυσικού αερίου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2028, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα αυτή θα αυξήσει την ημερήσια παραγωγή της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα στα 45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm).

Χθες Σάββατο, η Τουρκία απέστειλε στη Μαύρη Θάλασσα την πρώτη της πλωτή πλατφόρμα παραγωγής φυσικού αερίου, το «Osman Gazi», μια κίνηση που σύμφωνα με τον Μπαϊρακτάρ, αναμένεται να διπλασιάσει περίπου την ημερήσια παραγωγή από το μεγαλύτερο εγχώριο κοίτασμα φυσικού αερίου, το κοίτασμα «Sakarya», φτάνοντας τα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, από τα τρέχοντα 9,5 εκατομμύρια, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 7,3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

«Το πρώτο τρίμηνο του 2028, η δεύτερη πλωτή πλατφόρμα παραγωγής θα φτάσει στην Τουρκία και μέσω αυτής θα επιτύχουμε παραγωγή 25 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Διαθέτει ελαφρώς μεγαλύτερη δυναμικότητα (από το “Osman Gazi”)», δήλωσε.

«Επομένως, με τα 45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, θα καλύπτουμε τις ανάγκες τριών στα τέσσερα νοικοκυριά στην Τουρκία με δικό μας φυσικό αέριο».

Πρόσθεσε ότι η ημερήσια παραγωγή της Τουρκίας στο συγκεκριμένο κοίτασμα θα αυξηθεί στα 550.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου με τη χρήση της δεύτερης πλωτής πλατφόρμας.

Η Τουρκία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με κατανάλωση 59 δισεκ. κυβικών μέτρων το περασμένο έτος. Η χώρα βασίζεται στις εισαγωγές για την κάλυψη σχεδόν του συνόλου των αναγκών της σε φυσικό αέριο, καθώς η εγχώρια παραγωγή ανήλθε πέρυσι σε 3,1 bcm, προερχόμενη κατά κύριο λόγο από το κοίτασμα Sakarya.

Ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε επίσης ότι οι προγραμματισμένες δραστηριότητες έρευνας υδρογονανθράκων ανοικτά του Πακιστάν έχουν καθυστερήσει κατά περίπου έξι μήνες, λόγω των επιπτώσεων που έχει στην περιοχή ο πόλεμος στο Ιράν.

Πηγή: news247.gr