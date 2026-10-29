Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια για επιζώντες, «ίσως υπάρχουν κι άλλα θύματα» - Aπεργούν οι μηχανοδηγοί

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμμια των βαγονιών στην Ισπανία με την ελπίδα να βρουν περισσότερους επιζώντες, μετά τη δεύτερη φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας μέσα στη χρονιά, που μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε 68 ανθρώπους.

Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ευρώπη από το 2013, όταν είχε εκτροχιαστεί τρένο στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα της Ισπανίας.

Εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται ασταμάτητα, ενώ γερανοί δούλευαν όλη τη νύχτα για να ανασηκώσουν τμήματα των συντριμμιών από τη σύγκρουση της Τετάρτης. «Οι ομάδες διάσωσης εργάζονται ακόμη με μεγάλη προσοχή, διότι δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχουν άλλα θύματα εγκλωβισμένα στα στρεβλωμένα συντρίμμια», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση TVE η Εστέρ Παδίγια, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίγια-Λα Μάντσα. Ομάδα με εκπαιδευμένους σκύλους ανιχνεύσεων στάλθηκε χθες και θα επιστρέψει σήμερα, για να διασφαλιστεί ότι δεν έχει μείνει κανείς άλλος στο σημείο, πρόσθεσε.

Συλλυπητήριο μήνυμα Κ. Τασούλα στον βασιλιά της Ισπανίας για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τολέδο

Ειδικότερα, στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο κ. Τασούλας αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία. Οι σκέψεις μου βρίσκονται στα θύματα και τις οικογένειές τους, στους τραυματίες, καθώς και σε όλους όσοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας.

Εκ μέρους του ελληνικού λαού και προσωπικώς, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, τις θερμότερες ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον ισπανικό λαό.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, συμμεριζόμαστε τον πόνο και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε όλους όσοι δοκιμάζονται από αυτήν την τραγωδία».



Απεργία μηχανοδηγών και πολιτικό σοκ πριν τις εκλογές

Παράλληλα, οι μηχανοδηγοί στην Ισπανία προχώρησαν στην απεργία που είχε ήδη προγραμματιστεί, ζητώντας περισσότερες επενδύσεις στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Το δυστύχημα έγινε στην ίδια γραμμή και με τις ίδιες σιδηροδρομικές εταιρείες με άλλο θανατηφόρο ατύχημα τον Ιανουάριο.

Η τραγωδία ανέτρεψε και την προεκλογική εκστρατεία για τις πρόωρες εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, καθώς οι ηγέτες των δύο μεγάλων κομμάτων της χώρας ανέστειλαν τις προεκλογικές τους εκδηλώσεις. Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα της σύγκρουσης.

Τι είπε ο υπουργός Μεταφορών για τα αίτια

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε την Τετάρτη ότι το δυστύχημα έγινε αφού αρκετά τρένα σταμάτησαν αυτόματα λόγω βλάβης στη σήμανση. Στη συνέχεια, σε συρμό της κρατικής Renfe δόθηκε άδεια να προχωρήσει με κανονική ταχύτητα, παρά το γεγονός ότι μπροστά του βρισκόταν ακινητοποιημένο τρένο της εταιρείας Iryo.



Η SEMAF, η ισπανική ένωση μηχανοδηγών, ανέφερε ότι δεν θέλει να κάνει εικασίες για την αιτία. «Επιθυμούμε να επιδείξουμε σύνεση μέχρι να έχουμε σαφή εικόνα του τι ακριβώς συνέβη, ώστε να μην προβούμε σε εικασίες», ανέφερε σε ανακοίνωση αργά την Τετάρτη. Η ένωση διευκρίνισε ότι η απεργία θα πραγματοποιηθεί, καθώς είχε σχεδιαστεί πριν από το δυστύχημα για να πιέσει για διαρθρωτικές αλλαγές στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων, και πρόσθεσε ότι εξετάζει περαιτέρω κινητοποιήσεις.

Στην περιοχή του δυστυχήματος οι πολιτικοί ηγέτες

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επρόκειτο να μεταβεί σήμερα το πρωί στο Τολέδο, για να συμμετάσχει σε σύσκεψη παρακολούθησης και συντονισμού της επιχείρησης έκτακτης ανάγκης. Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, επικεφαλής του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP), το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις, επρόκειτο να μεταβεί στην πόλη Ούρδα, κοντά στο σημείο του δυστυχήματος.

Πηγή: Reuters