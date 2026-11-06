Τραγωδία στη Γαλλία: Νεκροί και τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο

Σχολικό λεωφορείο εμπλέκεται σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με πολλά θύματα στην πόλη Εν με πολλά θύματα, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία.

Αναφέρουν επίσης ότι προς τον τόπο του δυστυχήματος κινούνται οχήματα πρώτων βοηθειών καθώς και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τα ίδια μέσα υπάρχουν ήδη δύο νεκροί, που έχασαν τη ζωή τους από καρδιακή προσβολή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ