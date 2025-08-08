Πυρκαγιά στην Κερατέα - Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από τον οικισμό Χάρβαλο

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους του οικισμού Χάρβαλου Κερατέας προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτόν και να κατευθυνθούν προς Ανάβυσσο, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Μανούτσο Κερατέας.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο». Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα ζητήθηκε μέσω του 112 η απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Δροσιά.

Διακοπή κυκλοφορίας λόγω της πυρκαγιάς

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου προχώρησε η Τροχαία, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ