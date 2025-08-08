Πυρκαγιά στην Κερατέα - Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από τον οικισμό Χάρβαλο

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο». Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα ζητήθηκε μέσω του 112 η απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Δροσιά.
Διακοπή κυκλοφορίας λόγω της πυρκαγιάς
Σε διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου προχώρησε η Τροχαία, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας.
Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.
ΑΠΕ-ΜΠΕ