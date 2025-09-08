Στην Αθήνα το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων & Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας στην Ευρώπη

Το 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων & Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας έρχεται στην Αθήνα και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Το συνέδριο, που θα ανοίξει τις εργασίες του σήμερα, Δευτέρα, με εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20), θα φέρει κοντά επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, ερευνητές, δημοσιογράφους δεδομένων και ακαδημαϊκούς με σκοπό να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να εξερευνήσουν πώς τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι υπολογιστικές μέθοδοι μεταμορφώνουν τη διαδικασία παραγωγής των ειδήσεων, υπηρετώντας το δημόσιο καλό.

Οι εργασίες των δύο επόμενων ημερών (9 και 10 Σεπτεμβρίου) θα λάβουν χώρα στο κεντρικό κτίριο του πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ακαδημαϊκές παρουσιάσεις, συζητήσεις και ομιλίες από ειδικούς του κλάδου της δημοσιογραφίας.

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει εργαστήρια και ομιλίες από ηγέτες του κλάδου. Μεταξύ των ομιλητών και εισηγητών, θα είναι οι: Σέριλ Φίλιπς (Cheryl Phillips), καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Stanford των ΗΠΑ, Νικ Διακόπουλος, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Northwestern των ΗΠΑ, η Λώρα Έλλις (Laura Ellis), επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης του BBC, ο Μαρκ Λάβαλι (Marc Lavallee), διευθυντής Στρατηγικής & Προϊόντων Δημοσιογραφικής Τεχνολογίας στο Ίδρυμα Knight και πρώην διευθυντής & επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης των New York Times, καθώς επίσης και ο Ντρούμιλ Μέτα (Dhrumil Mehta), καθηγητής Δημοσιογραφίας Δεδομένων στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Columbia και στο Harvard Kennedy School.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, το συνέδριο θα αποτελέσει έναν χώρο συνάντησης για τους επαγγελματίες και τους ακαδημαϊκούς, προκειμένου να εξερευνήσουν από κοινού νέα είδη πρακτικών, που μπορούν να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για την παρακολούθηση του συνεδρίου απαιτείται εγγραφή και κράτηση θέσης (https://www.more.com/gr-el/conference/european-data-computational-journalism-2025/)

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και το πρόγραμμα, στη διεύθυνση: https://www.datajconf.com/

Τη διοργάνωση του συνεδρίου στην Αθήνα έχει αναλάβει το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι Media Partner του συνεδρίου.

