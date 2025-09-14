Καιρός: Ηλιοφάνεια με μικρή μείωση της θερμοκρασίας (Βίντεο)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά της κεντρικης και βόρειας χώρας. Από τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην κεντρική Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.