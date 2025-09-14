Δείτε το βίντεο του Action24:
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025 08:01
Καιρός: Ηλιοφάνεια με μικρή μείωση της θερμοκρασίας (Βίντεο)Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά της κεντρικης και βόρειας χώρας. Από τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην κεντρική Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Κατηγορία Κοινωνία