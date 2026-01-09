Να προχωρήσουν τρία έργα οδικής ασφάλειας

Το 2026 είναι κρίσιμη χρονιά για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στη Μεσσηνία, τα οποία επιτέλους αναμένεται να έχουν αναδόχους, όπως το νέο σχολικό κτήριο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας ή το αντιπλημμυρικό έργο της Ευριπίδου. Ή να ξεκινήσουν εμβληματικά έργα, που ο νομός περιμένει εδώ και χρόνια, για να αλλάξει επίπεδο, όπως τα αρδευτικά δίκτυα στο Φιλιατρινό φράγμα και η αναβάθμιση του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”.

Ωστόσο, θα σταθώ στα έργα που καρκινοβατούν και που πρέπει επιτέλους να επιταχύνουν ρυθμούς και να αποκτήσουν κανονικότητα στην πορεία της υλοποίησής τους. Έργα οδικής ασφάλειας που η Μεσσηνία τα μελετάει και τα προγραμματίζει από την εποχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Όποιο καταφέρει να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026, θα είναι επιτυχία.

Το πρώτο, η πολύπαθη παράκαμψη Πεταλιδίου, στον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, όπου πρέπει να προχωρήσει η κατασκευή της σήραγγας. Για να ολοκληρωθεί η βελτίωση του τμήματος Τζάνε - Καλαμάκι, που ξεκίνησε το 2013(!) και είναι το πρώτο τμήμα που θα βελτιωθεί στον σημαντικό δρόμο Ριζόμυλος - Κορώνη. Έργο που μελετήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 20 χρόνια μετά δεν έχει παραδοθεί ούτε ένα τμήμα ολοκληρωμένο...

Το δεύτερο, ο δρόμος Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι που έχει μελετηθεί εδώ και χρόνια, κατασκευάζεται με εξαιρετικά προβληματικούς ρυθμούς και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε θα ολοκληρωθεί. Το έργο ενώνει τον Δυτικό Άξονα της πατρίδας μας με την αναπτυσσόμενη περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας.

Το τρίτο, ο δρόμος Μεσσήνη - Εύα - Λάμπαινα, όπου έχουν γίνει εργασίες μόνο μετά την Εύα και παραμένουν σε εκκρεμότητα οι απαλλοτριώσεις στο πιο δύσκολο και καθοριστικό του τμήμα. Το έργο μελετήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με το υπόλοιπο τμήμα μέχρι την Αρχαία Μεσσήνη και την Αρκαδική Πύλη.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλει να ανασκουμπωθεί, να δείξει ουσιαστικό ενδιαφέρον και να πιέσει σε κάθε κατεύθυνση, για να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν τα τρία αυτά οδικά έργα, τα οποία έχει σημαντική ανάγκη η Μεσσηνία, ώστε να αλλάξει επίπεδο οδικής ασφάλειας και ανάπτυξης.